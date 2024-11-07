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Восхваляла удары РФ. Скандальной "тиктокерше" сообщили о подозрении, ей грозит тюрьма

Фото: скандальной "тиктокерше" сообщили о подозрении, ей грозит тюрьма (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Автору скандального видео с Киевского вокзала, в котором она восхваляла воздушную атаку российских террористов на Украину, сообщено о подозрении. "Тиктокерке" грозит восемь лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Как напоминает СБУ, 7 октября, подозреваемая сняла провокационное видео на территории вокзала Киева. В нем она заявила, что "русские дают отпор украинцам" и смеялась над людьми, которые спускались в укрытие

Позже "тиктокершу" разоблачили по горячим следам после публикации видео. 

Задержанная оказалась 23-летней жительницей Макеевки Донецкой области, которая несколько месяцев назад переехала в Киев. В своем аккаунте TikTok она героизировала российских террористов, в том числе и боевиков частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». 

Фото: скандальной "тиктокерше" сообщили о подозрении, ей грозит тюрьма (t.me/SBUkr)

В частности она отрицала военные преступления врага во время временной оккупации Киевской области.

Российская пропаганда использовала ролики "тиктокерши" для дальнейшего "разгона" через кремлевские медиа. 

Что угрожает

Задержанной было сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников, совершенные повторно. Ей, как и упоминалось выше, грозит восемь лет тюрьмы

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепре в это время задержали агента ФСБ, который помогал врагу корректировать удары по городу и готовил поджоги военных автомобилей в регионе.

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