В Днепре задержали химика, который готовил поджоги автомобилей ВСУ
В Днепре киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, который помогал российским войскам корректировать удары по городу и готовил поджоги военных автомобилей в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Согласно материалам дела, сначала задержанный занимался сбором координат подразделений ВСУ в Днепропетровской области и фиксировал последствия российских обстрелов. Позже, получив новое задание от куратора из ФСБ, он начал подготовку к поджогам военного транспорта и объектов Укрзализныци.
По указанию российских оккупантов агент изготовил самодельное зажигательное устройство с дистанционным управлением. Планировалось, что он заложит его под военное авто ВСУ и активирует на расстоянии. Перед терактом злоумышленник испытал устройство возле железнодорожных путей, о чем отчитывался российскому куратору.
В случае успеха агент должен был получить новые "заказы" на уничтожение военного транспорта и релейных шкафов.
СБУ заблаговременно разоблачила подозреваемого, задокументировала его преступные действия и задержала. Выяснилось, что задержанный - 48-летний слесарь местного предприятия, который интересовался химией и поддерживал войну РФ, оставляя соответствующие комментарии в российских Telegram-каналах.
Во время обысков у него изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ. Ему объявлено подозрение за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины), совершенную в условиях военного положения.
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Фото: В Днепре задержали химика, который готовил поджоги автомобилей ВСУ (t.me/SBUkr)
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил ужесточить наказание за поджоги авто военных и других формирований.
Кроме того, недавно в Днепре задержали супругов, которые работали на российское ФСБ и осуществляли поджоги автомобилей военных.
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