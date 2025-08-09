Воспитателей критически не хватает. Сколько вакансий открыто в украинских детсадах

Сколько воспитателей не хватает в Украине

По словам заместителя министра, в Украине сейчас 5 тысяч вакантных мест, а всего педагогов в системе около 100 тысяч.

"То есть по статистике якобы и нет какой-то критической ситуации. Но нельзя просто смотреть на цифры без их анализа. Потому что очень часто один воспитатель работает на две ставки. И этот воспитатель работает 10 часов в группе. Это очень трудно, такого не должно быть. Ставка закрыта, она не является вакантной, мы ее не видим в системе. Но есть вопиющая проблема, и это совершенно очевидно: воспитателей сегодня не хватает", – говорит она.

Средний возраст воспитателей в Украине достаточно высокий, и в коллективе преобладают женщины с большим опытом и мудростью, говорит она. Однако возникает вопрос, кто же будет передавать этот опыт дальше, ведь молодежь, к сожалению, не спешит выбирать эту профессию.

Причиной этого, убеждена Анастасия Коновалова, является низкий уровень заработной платы.

"Можно сколько угодно давать грамоты, делать конкурсы, повышать престижность. Но когда зарплата минимальная, ни о какой престижности мы не можем говорить", – подчеркивает она.

Какие зарплаты у воспитателей?

По статистике МОН, средняя зарплата воспитателя в Украине составляет около 12 тысяч гривен, однако значительная часть работников получает минимальную оплату.

Многие люди работают в системе уже много лет, и через три-четыре года они выйдут на пенсию. Именно они формируют ту статистику, которая создает впечатление, что ситуация не слишком критическая, хотя на самом деле проблема очень серьезная, отмечает Коновалова.

"На следующий год правительство запланировало дополнительную финансовую поддержку сектора дошкольного образования через программы "еЯсла" Министерства социальной политики, семьи и единства, которая потенциально может увеличить финансирование сектора на 30%. И это должно привести к росту зарплат. Эта политика – точно в приоритете государства", – добавляет она.