Львовские учителя будут получать по 15 000 гривен премии ежемесячно: какие условия

Во Львовской громаде учителя каждый месяц будут получать премию в размере 15 000 гривен. Деньги смогут получить только те учителя, которые пройдут конкурсный отбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет .

В четверг, 30 января на сессии Львовского городского совета внесли изменения в программу "Педагоги, которые вдохновляют", которые определяют порядок избрания педагогов для премирования и размер вознаграждения. Программа предусматривает, что с февраля 2024 года 1000 педагогов Львовской громады будут получать ежемесячную премию в размере 15 000 гривен. Выплаты будут осуществляться в течение года, а в каждой школе будет несколько премированных учителей.

Кто и на каких условиях сможет получить премию

Отбор "педагогов, которые вдохновляют" будет проходить в три этапа:

анонимное голосование среди учеников;

профессиональное тестирование педагогов;

оценивание экспертной группой, в которую будут входить педагоги, родители и представители ученического самоуправления.

Кто может получить премию:

учителя школ Львовской громады, которые работают не менее одного года по основному месту работы с нагрузкой от 18 часов в неделю;

социальные педагоги, психологи, педагоги-организаторы (с нагрузкой 40 часов в неделю);

руководители кружков учреждений внешкольного образования (не менее 18 часов в неделю);

преподаватели и концертмейстеры художественных и музыкальных школ Львовской громады (с общей нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

Программа "Педагоги, которые вдохновляют" будет действовать с 2025 до 2030 года. Отбор педагогов для премирования будет проводиться ежегодно на 12 месяцев.