Выхода нет. Законопроект о налоге на посылки нужно принять, - Марченко

Законопроект о налогообложении посылок является необходимым условием для получения финансирования от МВФ и Европейского Союза, и его необходимо принять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко на круглом столе относительно изменений в налоговом законодательстве.
"Есть внешнее давление по этому вопросу, есть внешний запрос. У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-то образом передоговориться", - сказал Марченко.
Он подчеркнул, что законопроект придется принять в любом случае.
"Другого выхода нет. Внешнее давление (для принятия документа - ред.), думаю, придется сбалансировать внутренним давлением", - отметил министр.
Напомним, принятие законопроекта о налоге на посылки из-за границы - одно из обязательных требований в рамках меморандума с Международным валютным фондом. Выполнить его нужно до конца мая.
Также этот вопрос может войти и в условия кредита от Европейского Союза.
По данным РБК-Украина, ЕС может привязать часть финансовой помощи Украине на 8,4 млрд евро именно к принятию закона об НДС на иностранные посылки. Первый транш Украина может получить уже в июне.
К тому же ранее Евросоюз рассматривал возможность более жестких условий для всего пакета кредита на 90 млрд евро. Часть выплат планировали поставить в зависимость от выполнения налоговых реформ.
Сегодня глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что голосование по налогу на иностранные посылки может состояться уже на следующей неделе. Часть депутатов, которые ранее были против, изменили позицию.