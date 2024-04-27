Украинские хакеры и ГУР атаковали дочернюю компанию российской "МТС", - источники
В ночь с 26 на 27 апреля 2024 года украинская хакерская группа BO Team и Главное управление разведки совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как сообщил источник в спецслужбах, украинские киберспециалисты заранее получили доступ ко всему сетевому оборудованию АО "МТТ".
После чего в ночь с 26 на 27 апреля 2024 года была осуществлена мощная кибератака на все захваченные устройства. Целью атаки стало уничтожение программного обеспечения и конфигурационных файлов.
По результатам кибератаки причинен существенный ущерб АО "МТТ", сервисы предприятия до сих пор не работают во многих регионах России, на что жалуются клиенты компании. В частности, провайдер приостановил работу в:
- Москве,
- Самаре,
- Санкт-Петербурге,
- Хабаровске,
- Нижнем Новгороде,
- Ростовые на Дону,
- Волге,
- Уфе,
- Калининграде.
Для восстановления всего оборудования специалистам предприятия придется физически подключаться к каждому устройству, что может занять недели, учитывая географию расположения каждого из них.
Что известно об АО "МТТ"
Межрегиональный Транзит Телеком - телекоммуникационная компания, провайдер в России, обслуживающий тысячи корпоративных и миллионы частных клиентов.
"МТТ" входит в ТОП-10 крупнейших российских телекоммуникационных компаний, предоставляя встроенные мобильные и платформенные решения в области автоматизации бизнес-процессов для ведущих финансовых и интернет-организаций России.
Кибератаки на РФ
Украинские хакеры совместно с ГУР и ИТ-армией регулярно атакуют вражеские ресурсы. От рук украинских специалистов страдают платежные системы РФ и другие государственные предприятия.
Вчера РБК-Украина сообщало, что специалисты ГУР осуществили масштабную кибератаку против ресурсов правящей партии "Единая Россия".
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