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В Китае дерзко попросили США "не читать им лекции" касательно поставок оружия в Россию

Новина українською →
Пекин, Понедельник 20 февраля 2023 15:42
В Китае дерзко попросили США "не читать им лекции" касательно поставок оружия в Россию Фото: спикер МИД Китая Ван Вэньбинь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что США "не имеют права читать лекции" в вопросе возможной поставки оружия Пекином для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Вана Вэньбиня, которого цитирует CNN.

В разговоре с журналистами он еще и упрекнул, что якобы "сторона США, а не китайская, снабжает постоянный поток оружия на поле боя".

"Американская сторона не имеет права читать лекции Китая, и мы никогда не примем диктату или даже давление США на китайско-российские отношения", - заявил Вэньбинь.

Также спикер китайского МИД добавил, что Пекин продолжает "требовать мира и способствовать переговорам" для урегулирования конфликта в Украине и твердо стоит на позиции "конструктивной роли в содействии деэскалации и охлаждению ситуации".

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие России для войны против Украины.

Добавим, как заявлял президент Владимир Зеленский, он лично обращался к руководству Китая с просьбой не оказывать поддержки России в войне против Украины.

При этом уже сегодня глава государства также предупредил, если бы Китай вступил в союз с Россией, началась мировая война и, по его словам, Пекин якобы это осознает.

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