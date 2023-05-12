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Паводок в Киеве: за сутки вода ушла на 21 см, но подтопления еще есть

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Киев, Пятница 12 мая 2023 12:04
Паводок в Киеве: за сутки вода ушла на 21 см, но подтопления еще есть Фото: за сутки уровень воды в Днепре в районе Киева упал на 21 см (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки уровень воды в Днепре в районе Киева упал на 21 см. При этом опасность подтоплений остается, уровень опасности - первый, желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"По состоянию на 10:30 пятницы, 12 мая, уровень воды в Днепре, в Киеве у моста "Метро" составляет 9 259 см (по Балтийской системе высот). За прошедшие сутки уровень половодья в пределах столицы упал на 21 см", - говорится в сообщении.

Несмотря на резкое падение уровня воды в реке, опасность подтоплений остается.

"На данный момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 10 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - отметил начальник КМВА Сергей Попко, добавив, что промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

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