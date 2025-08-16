Антициклон в Украине: какой погоды ждать сегодня

Сегодня, 16 августа, на погоду в Украине продолжит влиять антициклон. Почти по всей стране будет сухо и солнечно, но в одном из регионов возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, сегодня погоду в Украине продолжает определять влияние антициклона, то будет царить сухая и солнечная погода. Осадки ожидаются только на Волыни, где днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Что касается температуры воздуха, то она ночью составит +11...+16 градусов, на Закарпатье и крайнем юге страны от +16 до +21 градус. Днем ожидается +25...+30 градусов, в западных и южных областях от +28 до +33 градусов, а на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +35 градусов.
Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.
В столице и Киевской области сегодня ожидается небольшая облачность без осадков. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.
