Выход иностранного бизнеса из РФ продолжает обваливать курс рубля, - Bloomberg

"Серия продаж активов компаниями из страны способствовала ослаблению рубля на 9% по отношению к доллару в этом году, что является наихудшим показателем среди валют развивающихся рынков", - говорится в материале.

Банк России и правительство разрабатывают механизм установления лимита на покупку валюты иностранными компаниями, покидающими РФ. Bloomberg сообщает, что поскольку в очереди уже находится ряд одобренных выходов иностранных фирм, Центральный банк РФ хочет избежать резких скачков рубля и, следовательно, планирует ужесточить регулирование.

Россия, скорее всего, будет устанавливать лимит на покупку иностранной валюты по каждому соглашению в индивидуальном порядке на этапе согласования и вряд ли будет вводить какие-либо общие правила или объявлять официальные лимиты.

"Рубль слабеет с начала года, поскольку возобновление объемов импорта и серия продаж иностранных активов побуждали спрос на иностранную валюту. С другой стороны, долларовая ликвидность на Московской бирже низкая, а доходы от экспорта снижаются на фоне масштабных санкций из-за агрессии против Украины", - пишет Bloomberg.

По правилам Кремля, введенным после начала войны против Украины, иностранным инвесторам запрещается продавать свои активы в России без согласования со специальной правительственной комиссией. Чтобы получить одобрение, необходимо продавать бизнес со скидкой не менее 50% рыночной стоимости и платить взнос в бюджет РФ.