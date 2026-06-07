Выгул собак по правилам: с какого возраста это может делать ребенок и что запрещено
Прогулка с собакой - не только удовольствие, но и ответственность. В полиции напомнили, как делать это по правилам и что на самом деле запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.
Главное:
- Основные запреты: собак на улице нельзя оставлять без присмотра, купать в общественных местах и выгуливать без поводков или намордников (особенно потенциально опасные породы).
- Возрастной ценз: самостоятельно сопровождать домашнее животное разрешается только тем, кому исполнилось 14 лет.
- Безопасность в темноте: вечером владельцам четвероногих советуют использовать светоотражающие брелоки или ошейники, которые светятся.
Как выгуливать собак по правилам
Украинцам напомнили, что быть владельцем животного - большая ответственность.
Важно, что во время прогулок необходимо заботиться как о безопасности своих любимцев, так и о безопасности других (и людей, и животных).
Выгуливать собаку по правилам нужно:
- в установленных для этого местах;
- на поводке;
- в наморднике (особенно если речь идет о потенциально опасной породе).
Что советуют украинцам в темное время суток
"Для безопасности четвероногого, надевайте на него светящийся ошейник", - посоветовали в полиции.
Уточняется, что он "дополнительно защитит пушистых друзей во время прогулок в темное время суток".
Пригодятся для этого могут стать также специальные брелоки. Главное - чтобы они отражали свет.
Правоохранители отметили, что "в темное время суток и в условиях недостаточной видимости скорость реакции водителей может снижаться".
"Следует помнить, что со светоотражателем пешеход становится заметным за 300 м. Поэтому водитель сможет заранее среагировать, чтобы избежать ДТП", - объяснили гражданам.
С какого возраста выгуливать собаку может ребенок
Согласно информации полиции, сопровождать домашнее животное во время прогулок может лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Следовательно, если ребенок младше - гулять с собакой он должен в сопровождении взрослых.
Правила выгула собак - несложные, но обязательные (инфографика: facebook.com/kyivpatrol)
Где в Украине выгуливать собак нельзя
В целом выгуливать животных в Украине запрещается:
- в местах общего пользования и массового отдыха (необорудованных местами выгула животных);
- на территории пляжей;
- на бульварах;
- в скверах;
- в садах;
- на территории других объектов природно-заповедного фонда.
Что во время выгула животного запрещается
Правоохранители рассказали, что гражданам нельзя выгуливать собак:
- в неустановленных для этого местах;
- без поводков;
- без намордников (особенно потенциально опасные породы).
Кроме того, во время прогулки запрещается купать и мыть животное:
- в общественных местах купания;
- на пляжах;
- в прудах;
- в фонтанах.
Ни в коем случае нельзя также оставлять своего любимца без присмотра.
"Соблюдайте правила и не подвергайте опасности своих любимцев", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существует официальный список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.
Кроме того, мы объясняли, за что могут наказать владельцев собак в Украине и как именно.
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