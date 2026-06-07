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Выгул собак по правилам: с какого возраста это может делать ребенок и что запрещено

07:35 07.06.2026 Вс
3 мин
Вечерние прогулки с четвероногими могут быть особенно опасными
aimg Ирина Костенко
Выгул собак по правилам: с какого возраста это может делать ребенок и что запрещено Правила выгула собак в Украине касаются как взрослых, так и детей (фото иллюстративное: Getty Images)
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Прогулка с собакой - не только удовольствие, но и ответственность. В полиции напомнили, как делать это по правилам и что на самом деле запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.

Главное:

  • Основные запреты: собак на улице нельзя оставлять без присмотра, купать в общественных местах и выгуливать без поводков или намордников (особенно потенциально опасные породы).
  • Возрастной ценз: самостоятельно сопровождать домашнее животное разрешается только тем, кому исполнилось 14 лет.
  • Безопасность в темноте: вечером владельцам четвероногих советуют использовать светоотражающие брелоки или ошейники, которые светятся.

Как выгуливать собак по правилам

Украинцам напомнили, что быть владельцем животного - большая ответственность.

Важно, что во время прогулок необходимо заботиться как о безопасности своих любимцев, так и о безопасности других (и людей, и животных).

Выгуливать собаку по правилам нужно:

  • в установленных для этого местах;
  • на поводке;
  • в наморднике (особенно если речь идет о потенциально опасной породе).
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Что советуют украинцам в темное время суток

"Для безопасности четвероногого, надевайте на него светящийся ошейник", - посоветовали в полиции.

Уточняется, что он "дополнительно защитит пушистых друзей во время прогулок в темное время суток".

Пригодятся для этого могут стать также специальные брелоки. Главное - чтобы они отражали свет.

Правоохранители отметили, что "в темное время суток и в условиях недостаточной видимости скорость реакции водителей может снижаться".

"Следует помнить, что со светоотражателем пешеход становится заметным за 300 м. Поэтому водитель сможет заранее среагировать, чтобы избежать ДТП", - объяснили гражданам.

С какого возраста выгуливать собаку может ребенок

Согласно информации полиции, сопровождать домашнее животное во время прогулок может лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Следовательно, если ребенок младше - гулять с собакой он должен в сопровождении взрослых.

Выгул собак по правилам: с какого возраста это может делать ребенок и что запрещеноПравила выгула собак - несложные, но обязательные (инфографика: facebook.com/kyivpatrol)

Где в Украине выгуливать собак нельзя

В целом выгуливать животных в Украине запрещается:

  • в местах общего пользования и массового отдыха (необорудованных местами выгула животных);
  • на территории пляжей;
  • на бульварах;
  • в скверах;
  • в садах;
  • на территории других объектов природно-заповедного фонда.

Что во время выгула животного запрещается

Правоохранители рассказали, что гражданам нельзя выгуливать собак:

  • в неустановленных для этого местах;
  • без поводков;
  • без намордников (особенно потенциально опасные породы).

Кроме того, во время прогулки запрещается купать и мыть животное:

  • в общественных местах купания;
  • на пляжах;
  • в прудах;
  • в фонтанах.

Ни в коем случае нельзя также оставлять своего любимца без присмотра.

"Соблюдайте правила и не подвергайте опасности своих любимцев", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существует официальный список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.

Кроме того, мы объясняли, за что могут наказать владельцев собак в Украине и как именно.

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