iOS 26 готовит новые функции для iPhone: что появится в ближайших обновлениях

Вторник 21 октября 2025 15:41
iOS 26 готовит новые функции для iPhone: что появится в ближайших обновлениях Обновления от iOS 26.1 до iOS 26.4 добавят эти новые функции на ваш iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

С момента выхода iOS 26 прошел всего месяц, однако разработчики Apple уже тестируют iOS 26.1. Компания традиционно не ограничивается одним обновлением - в течение следующего года пользователи увидят серию промежуточных версий от iOS 26.1 до iOS 26.4, каждая из которых добавит новые возможности.

О том, какие новые функции появятся в iPhone с последующими обновлениями iOS 26, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

Цифровой паспорт в Wallet

Одним из самых ожидаемых нововведений станет возможность добавить цифровую версию паспорта США в приложение Apple Wallet.

Как указано на сайте компании, функция станет доступна позже в этом году. Ранее Apple уточняла, что потребуется обновление системы, однако теперь об этом не упоминается - возможно, функция будет активирована через серверное обновление.

Пользователи смогут использовать цифровой паспорт в аэропортах США для проверки личности при внутренних перелетах. Однако Apple подчеркивает, что Digital ID не заменяет физический паспорт и не подходит для международных поездок и пересечения границ.

Компания заявляет, что функция соответствует стандарту REAL ID, а также может использоваться для подтверждения возраста и личности в приложениях, онлайн-сервисах и магазинах.

iOS 26 готовит новые функции для iPhone: что появится в ближайших обновленияхЦифровая версия паспорта в Wallet (фото: MacRumors)

RCS-сообщения: шифрование и новые возможности

Ранее в этом году Apple подтвердила, что планирует добавить поддержку RCS-сообщений со сквозным шифрованием в будущих версиях iOS, iPadOS, macOS и watchOS. Однако пока эта функция не реализована ни в iOS 26, ни в бета-версиях iOS 26.1.

Шифрование RCS появилось в версии 3.0 RCS Universal Profile, глобальном стандарте обмена сообщениями. Это значит, что Apple официально поддержит RCS Universal Profile 3.0, включающий не только шифрование, но и ряд улучшений, аналогичных iMessage.

Компания ждет, пока мобильные операторы внедрят стандарт RCS 3.0, поэтому обновление может занять время.

После релиза пользователи получат:

  • сквозное шифрование переписки и вложений
  • встроенные ответы
  • возможность редактировать и удалять сообщения
  • полноценную поддержку реакций в RCS.

Стоит отметить, что базовая поддержка RCS появилась в iPhone с iOS 18, а текущий стандарт 2.4 уже работает как современная замена SMS.

iOS 26 готовит новые функции для iPhone: что появится в ближайших обновленияхОбновления RCS (фото: MacRumors)

Персонализированная Siri появится в 2026 году

По словам главы Apple Тима Кука, компания делает "хороший прогресс" в создании новой персонализированной Siri, которая должна выйти весной 2026 года - предположительно вместе с iOS 26.4.

Как писал журналист Bloomberg Марк Гурман, обновленный голосовой ассистент сможет понимать контекст, анализировать экран и управлять приложениями точнее.

На WWDC 2024 Apple уже показывала примеры: пользователь спрашивает Siri о времени вылета или брони обеда, а ассистент извлекает данные из Почты и Сообщений.

iOS 26 готовит новые функции для iPhone: что появится в ближайших обновленияхПерсонализированная Siri появится в 2026 году (фото: MacRumors)

Погода через спутник

В коде первой беты iOS 26 разработчики обнаружили ссылки на функцию "Погода через спутник". Пока Apple официально о ней не объявляла, и неизвестно, появится ли она в релизе.

Функция позволит просматривать прогноз погоды в зонах без Wi-Fi и мобильной связи, дополнив существующие решения Apple - SOS через спутник, Сообщения, Найти iPhone и Помощь на дороге.

Пока ни одна из спутниковых функций Apple не требует платной подписки. Более того, компания недавно продлила бесплатный доступ к ним для владельцев iPhone 14 и 15 еще на год.

iOS 26 готовит новые функции для iPhone: что появится в ближайших обновленияхПогода через спутник (фото: MacRumors)

Новые эмодзи в iOS 26.4

С обновлением iOS 26.4 iPhone традиционно получит новую порцию эмодзи.

В честь Всемирного дня эмодзи (17 июля) консорциум Unicode показал часть символов из набора Unicode 17.0, среди которых:

  • тромбон
  • сундук с сокровищами
  • искаженное лицо
  • волосатое существо
  • облако драки
  • сердцевина яблока
  • косатка
  • балерина

Apple обычно добавляет новые эмодзи через несколько месяцев после анонса Unicode, поэтому можно ожидать их появления в iOS 26.4 ближе к весне 2026 года.

iOS 26 готовит новые функции для iPhone: что появится в ближайших обновленияхНовые эмодзи в iOS 26.4 (фото: MacRumors)

Ранее мы писали о новых функциях Apple Intelligence в iOS 26, которые уже доступны пользователям.

А еще мы рассказывали, как включить фильтрацию сообщений в iOS 26, чтобы избавиться от спама и ненужных уведомлений.

Также у нас есть материал о 10 функциях iOS 26, которые стоит активировать в первую очередь, чтобы раскрыть возможности вашего iPhone.

