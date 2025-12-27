Придумывают "успехи": в ЦПД высмеяли вранье Путина про Мирноград, Гуляйполе и Степногорск

Российский режим пытается придумать себе очередные "успехи на фронте" войны в Украине, поскольку реальных достижений нет. Именно так следует воспринимать все заявления российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
По словам Коваленко, вслед за ложью о "взятом Купянске" российский режим пытается наврать о новых "успехах на фронте". На этот раз врут о якобы захвате Гуляйполя в Запорожской области и Мирнограда в Донецкой области.
"На самом деле, бои за Гуляйполе и Мирноград до сих пор продолжаются, никакого контроля у россиян там нет, они не закрепились и уничтожение их штурмовых групп продолжается в тяжелых боях. Также россияне зачищаются в Купянске на окраинах", - отметил руководитель ЦПД.
Также, по словам Коваленко, оккупанты не контролируют город Степногорск в Запорожской области. Заявления руководителя российского генштаба Валерия Герасимова - очередная ложь.
"Также россияне не контролируют Степногорск в Запорожской области, там сложные бои на самом деле продолжаются на этом направлении, россияне бросили туда много ресурсов, но по состоянию на сейчас, Степногорск они не контролируют. Бои продолжаются тяжелые", - подчеркнул он.
Коваленко добавил, что российская ложь ориентирована исключительно на западное инфопространство, но она не имеет ничего общего с реальными событиями на фронте. Аналогичное заявление сделал непосредственно ЦПД.
"Цель этой информационной операции - создать иллюзию "побед" для западной аудитории, скрыть реальные потери и провалы российской армии на фронте. Как и в случае с фейками о Купянске, эти заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией", - сказано в сообщении Центра.
Отметим, что 27 декабря Путин якобы "посетил" неуказанный "пункт управления" российскими оккупационными силами в Украине. Там одетый в камуфляжный ватник диктатор заслушал доклад руководителя российского генштаба Валерия Герасимова.
Последний наврал, что якобы был "освобожден" Мирноград в Донецкой области и Гуляйполе со Степногорском на Запорожье. При этом не так давно Герасимов так же активно прилюдно врал, что россияне якобы захватили Купянск.
Как известно, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.
По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат. Сейчас ВСУ контролируют более 90% города, ведется окончательная зачистка.
Что касается Гуляйполя - там сейчас одна из самых сложных ситуаций на фронте. Российские оккупанты пытаются заходить в город, завести туда группы для закрепления и вытеснить Силы обороны из городской застройки. РФ использует инфильтрацию, малые штурмовые группы и "флаговтыки". Но говорить о контроле оккупантов над городом не стоит - там и близко нет такой ситуации.