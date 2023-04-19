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Выдумывал фейковые новости. В Киеве задержали пособника российских пропагандистов

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Киев, Среда 19 апреля 2023 12:30
Выдумывал фейковые новости. В Киеве задержали пособника российских пропагандистов Фото: СБУ разоблачила приспешника российских пропагандистов в Киеве (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве разоблачили так называемого "фиксера" российских пропагандистов. Он придумывал и помогал россиянам распространять фейки об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, злоумышленник позиционировал себя как "фиксер" и дистанционно сотрудничал с редакцией прокремлевского информагентства "Бел.ru". Офис пропагандистов находится на территории Белгородской области РФ.

Он передавал россиянам ложную и искаженную информацию о событиях в Украине. В частности, он сообщал о якобы обострении ситуации в Киеве после ракетных ударов РФ. Эту информацию россияне использовали для создания фейковых новостей.

Кроме того, приспешник пропагандистов отрицал зверства оккупантов в Буче, Ирпене и Изюме. Свои антиукраинские нарративы он распространял в запрещенных в Украине соцсетях.

Лингвистическая экспертиза подтвердила антиукраинскую деятельность мужчины. Во время обысков у жителя Киева обнаружили компьютерную технику с доказательствами.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 2 ст. 436-2 УКУ. Расследование продолжается.

Фото: СБУ разоблачила приспешника российских пропагандистов в Киеве (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ заочно сообщила о подозрении российской пропагандистке, которая оправдывает зверства оккупантов в Буче.

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