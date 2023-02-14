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РФ стягивает к границам с Украиной самолеты для поддержки нового наступления, - FT

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Вторник 14 февраля 2023 22:20
РФ стягивает к границам с Украиной самолеты для поддержки нового наступления, - FT Фото: РФ стягивает к границам с Украиной самолеты для поддержки нового наступления (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Это свидетельствует о том, что РФ готовится бросить в войну свои самолеты и вертолеты, чтобы поддержать наступление, которое захлебывается.

По словам западных официальных лиц, страх перед воздушной войной в Украине побудил союзников сделать приоритетом скорую доставку систем ПВО и артиллерийских боеприпасов в Киев, чтобы отреагировать на изменение подхода РФ.

Разведданные, переданные союзникам по НАТО, показывают, что Россия накапливает самолеты и вертолеты у границы с Украиной, по словам двух официальных лиц, информированных о ее содержании. Во вторник на встречах со странами-союзниками, поддерживающими Украину, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул угрозу, которую составляют оставшиеся значительные военно-воздушные силы России.

"Он очень ясно дал понять, что у нас мало времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них достаточно специфические потребности", - сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

По его словам, российские сухопутные силы достаточно истощены, поэтому это лучший показатель того, что они превратят наступление в воздушное сражение.

Напомним, что Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне, поскольку Россия начала новое наступление на Донбассе.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои продолжаются на Донбассе.

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