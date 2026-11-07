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"Откровенно позорно": Зеленский призвал Раду вернуть декларирование для всех работников СБУ

16:51 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Верховная Рада Украины должна безотлагательно принять законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ.

С таким призывом выступил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Президент отреагировал на расследование НАБУ "Карфаген" и пообещал новые кадровые решения.

"К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ - откровенно неприятные, откровенно позорные, совершенно недопустимые вещи. В связи с этим в Службе безопасности Украины уже состоялись увольнения, и будут приняты новые кадровые решения", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, крайне важно, чтобы расследование раскрыло всю правду, особенно о заказчиках преступлений и насилия в отношении людей.

Президент добавил, что виновные ни в коем случае не должны избежать наказания.

"Знаю, что для этого нужна поддержка партнеров по этому так называемому "Химпрому". С Америкой об этом уже говорили на соответствующем уровне. Нужен результат. Есть информация, что этот преступник уже начал свои операции в Польше", - добавил Зеленский.

По его словам, есть данные, что он планирует выйти на немецкий рынок с синтетическими наркотиками. Украина делится всей важной информацией по этому делу со своими союзниками.

"Сегодня же я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ, чтобы их образ жизни и все, чем они владеют, можно было проверять и привлекать их к ответственности. То же касается и других органов, причем не только правоохранительных. Прошу парламентариев безотлагательно принять этот закон", - призвал Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ раскрыло новые подробности расследования в рамках операции "Карфаген".

Так, стало известно, что топ-чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора "крышевали" преступную группировку, которая организовала работу мошеннических колл-центров, занималась торговлей наркотиками и не только.

Также мы писали, что глава СБУ Александр Поклад уволил с должности двух высокопоставленных должностных лиц Службы безопасности, которые оказались фигурантами дела "Карфаген".

Впоследствии стало известно, что суд избрал меру пресечения генералу СБУ Дуке по делу "Карфаген".

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