"Откровенно позорно": Зеленский призвал Раду вернуть декларирование для всех работников СБУ

Президент отреагировал на расследование НАБУ "Карфаген" и пообещал новые кадровые решения.

"К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ - откровенно неприятные, откровенно позорные, совершенно недопустимые вещи. В связи с этим в Службе безопасности Украины уже состоялись увольнения, и будут приняты новые кадровые решения", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, крайне важно, чтобы расследование раскрыло всю правду, особенно о заказчиках преступлений и насилия в отношении людей.

Президент добавил, что виновные ни в коем случае не должны избежать наказания.

"Знаю, что для этого нужна поддержка партнеров по этому так называемому "Химпрому". С Америкой об этом уже говорили на соответствующем уровне. Нужен результат. Есть информация, что этот преступник уже начал свои операции в Польше", - добавил Зеленский.

По его словам, есть данные, что он планирует выйти на немецкий рынок с синтетическими наркотиками. Украина делится всей важной информацией по этому делу со своими союзниками.

"Сегодня же я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ, чтобы их образ жизни и все, чем они владеют, можно было проверять и привлекать их к ответственности. То же касается и других органов, причем не только правоохранительных. Прошу парламентариев безотлагательно принять этот закон", - призвал Зеленский.