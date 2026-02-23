Выдурили 1,2 млн долларов у европейцев: в Днепре накрыли сеть криптомошенников (фото)

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Латвии и Литвы разоблачили масштабную мошенническую схему по выманиванию средств у граждан Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По результатам совместной операции в Днепре задержан лидер преступной организации и десять его сообщников. По данным следствия, они выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронные биржи.
Как установили правоохранители, в течение года злоумышленники получили не менее 1,2 млн долларов незаконного дохода.
Для реализации аферы организаторы создали в Днепре четыре колл-центра. Их операторы звонили гражданам ЕС и предлагали вкладывать средства в якобы перспективные криптопроекты.
Чтобы убедить потенциальных инвесторов, мошенники демонстрировали стремительный рост доходов на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.
На сайте отображались сфальсифицированные графики роста активов и доходности, которые не имели ничего общего с реальными торгами.
На начальном этапе клиентам предлагали сделать небольшой взнос, после чего демонстрировали "мгновенные дивиденды".
После этого жертвы перечисляли все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. Когда размер инвестиций становился максимальным, злоумышленники прекращали связь и блокировали контакты клиентов.
Во время 40 обысков в офисах и квартирах фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику с доказательствами схемы, а также 21 млн гривен в эквиваленте, вероятно полученных преступным путем.
Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия осуществляли сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с иностранными партнерами под процессуальным руководством областной прокуратуры.
