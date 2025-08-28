ua en ru
Отсутствие отдельного министерства для промышленности - большая ошибка, - эксперт

Четверг 28 августа 2025 14:19
UA EN RU
Отсутствие отдельного министерства для промышленности - большая ошибка, - эксперт Фото: президент УСПП Анатолий Кинах (facebook.com/ulie4you)
Автор: Александр Мороз

Ликвидация Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности создает серьезный управленческий вакуум в сфере формирования государственной промышленной политики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента УСПП Анатолия Кинаха.

"Это министерство, несмотря на критику, все же являлось платформой для коммуникации, планирования и реализации государственной промышленной политики, которая охватывает такие стратегические отрасли как горно-металлургический комплекс, химия, оборонка. Его ликвидация значительно усложнит как мониторинг ситуации, так и переговорные процессы на уровне правительства", - подчеркнул Кинах.

Он добавил, что индустриально-инновационное развитие является одной из стратегических целей страны, а в условиях войны и экономической нестабильности "подобные шаги недопустимы". Для таких отраслей обязательно должно функционировать отдельное министерство.

Ликвидация Минстратегпрома: что известно

В июле 2025 Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром). Его функции, имущество и полномочия переданы Министерству обороны, которое возглавил Денис Шмыгаль.

Как пояснили в правительстве, это решение было направлено на создание единого пространства оборонного управления, усиление координации и интеграции институциональных функций, таких как привлечение инвестиций в оборонную индустрию, сотрудничество с партнерами и совместное производство оружия.

Бывший руководитель Минстратегпрома Герман Сметанин во второй раз стал гендиректором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Раньше он уже был на этом посту.

