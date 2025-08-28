Отсутствие отдельного министерства для промышленности - большая ошибка, - эксперт

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента УСПП Анатолия Кинаха.

"Это министерство, несмотря на критику, все же являлось платформой для коммуникации, планирования и реализации государственной промышленной политики, которая охватывает такие стратегические отрасли как горно-металлургический комплекс, химия, оборонка. Его ликвидация значительно усложнит как мониторинг ситуации, так и переговорные процессы на уровне правительства", - подчеркнул Кинах.

Он добавил, что индустриально-инновационное развитие является одной из стратегических целей страны, а в условиях войны и экономической нестабильности "подобные шаги недопустимы". Для таких отраслей обязательно должно функционировать отдельное министерство.