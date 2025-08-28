Відсутність окремого міністерства для промисловості - велика помилка, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента УСПП Анатолія Кінаха.

"Це міністерство, попри критику, все ж було платформою для комунікації, планування і реалізації державної промислової політики, яка охоплює такі стратегічні галузі як гірничо-металургійний комплекс, хімія, оборонка. Його ліквідація значно ускладнить як моніторинг ситуації, так і переговорні процеси на рівні уряду", - підкреслив Кінах.

Він додав, що індустріально-інноваційний розвиток є однією зі стратегічних цілей країни, а в умовах війни та економічної нестабільності "подібні кроки неприпустимі". Для таких галузей обовязково має функціонувати окреме міністерство.