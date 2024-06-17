Бербок предупредила о серьезных последствиях для НАТО в случае отказа от поддержки Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о серьезных последствиях для Германии и НАТО, если они не поддержат Украину в ее оборонительной кампании против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

"Если мы не будем продолжать поддерживать Украину, то рискуем столкнуться с тем, что войска Путина будут стоять на границе с Польшей. Война скоро будет на территории ЕС и НАТО", - заявила она.

По ее словам, почти невозможно подсчитать, во сколько Западу обойдется защита свободы и безопасности.

"В конечном счете, речь идет об одном: поддержка Украины также удерживает войну вдали от нас", - подчеркнула министр.

Бербок также предупредила о новых потоках беженцев.

"Если Украина больше не сможет защищать себя - и я говорю это тем, кто отказывается от поддержки, - то еще миллионы людей будут вынуждены бежать. В конце концов, кто добровольно будет жить под пытками и оккупацией?" - заявила глава МИД Германии.

Она напомнила, что более миллиона украинцев уже нашли защиту в Германии.

"Проигрыш был бы фатальным - как для свободной Украины, так и для свободной Европы. Именно поэтому стране нужна дополнительная поддержка", - отметила министр.

Она еще раз обратилась "ко всем партнерам по всему миру с призывом срочно передать дополнительные системы противовоздушной обороны".