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В Украине начали выключать свет из-за атаки: что известно

Новина українською →
Украина, Суббота 31 декабря 2022 13:15
В Украине начали выключать свет из-за атаки: что известно Фото: в Украине начали выключать свет из-за атаки 31 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 31 декабря, в части областей Украины начали выключать свет из-за ракетной атаки России.

РБК-Украина собрало все, что известно об этом на сейчас.

В настоящее время известно об экстренных отключениях света в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

Одесская область

"В связи с угрозой ракетного удара "Укрэнерго" проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, в случае попадания в нашу инфраструктуру", – рассказал глава Одесской ОВ Максим Марченко.

Поэтому, по его словам, возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки.

Николаевская область

Как сообщили в пресс-службе "Николаевоблэнерго", по состоянию на 12:55 экстренно отключают электроснабжение для потребителей 1 и 3 очереди графика почасовых отключений.

Черкасская область и другие

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкаской области возможны аварийные отключения электроэнергии.

Также экстренные отключения света из-за ракетной атаки были применены в Харьковской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Житомире.

Кривой Рог

По данным главы ГВА Александра Вилкула, из-за возможной ракетной атаки энергетики начали превентивные отключения электроэнергии.

"В том числе отключили ряд насосных горводоканалов, отправляем водовозки", - рассказал он.

Адреса выдачи воды

  • мкр. Всебратское-2 (Делви);
  • Военный городок-35, дом. 6а (Почта);
  • ул. Алмазно (АТБ);
  • пл. Освобождения (Сильпо);
  • рынок на Смычке.

Как сообщалось, в Украине сообщили о пусках ракет в субботу, 31 декабря. Почти сразу по стране начала распространяться воздушная тревога.

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