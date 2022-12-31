В Украине начали выключать свет из-за атаки: что известно
В субботу, 31 декабря, в части областей Украины начали выключать свет из-за ракетной атаки России.
РБК-Украина собрало все, что известно об этом на сейчас.
В настоящее время известно об экстренных отключениях света в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.
Одесская область
"В связи с угрозой ракетного удара "Укрэнерго" проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, в случае попадания в нашу инфраструктуру", – рассказал глава Одесской ОВ Максим Марченко.
Поэтому, по его словам, возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки.
Николаевская область
Как сообщили в пресс-службе "Николаевоблэнерго", по состоянию на 12:55 экстренно отключают электроснабжение для потребителей 1 и 3 очереди графика почасовых отключений.
Черкасская область и другие
По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкаской области возможны аварийные отключения электроэнергии.
Также экстренные отключения света из-за ракетной атаки были применены в Харьковской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Житомире.
Кривой Рог
По данным главы ГВА Александра Вилкула, из-за возможной ракетной атаки энергетики начали превентивные отключения электроэнергии.
"В том числе отключили ряд насосных горводоканалов, отправляем водовозки", - рассказал он.
Адреса выдачи воды
- мкр. Всебратское-2 (Делви);
- Военный городок-35, дом. 6а (Почта);
- ул. Алмазно (АТБ);
- пл. Освобождения (Сильпо);
- рынок на Смычке.
Как сообщалось, в Украине сообщили о пусках ракет в субботу, 31 декабря. Почти сразу по стране начала распространяться воздушная тревога.
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