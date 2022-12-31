В Украине начали выключать свет из-за атаки: что известно

В субботу, 31 декабря, в части областей Украины начали выключать свет из-за ракетной атаки России.

РБК-Украина собрало все, что известно об этом на сейчас.

В настоящее время известно об экстренных отключениях света в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

Одесская область

"В связи с угрозой ракетного удара "Укрэнерго" проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, в случае попадания в нашу инфраструктуру", – рассказал глава Одесской ОВ Максим Марченко.

Поэтому, по его словам, возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки.

Николаевская область

Как сообщили в пресс-службе "Николаевоблэнерго", по состоянию на 12:55 экстренно отключают электроснабжение для потребителей 1 и 3 очереди графика почасовых отключений.

Черкасская область и другие

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкаской области возможны аварийные отключения электроэнергии.

Также экстренные отключения света из-за ракетной атаки были применены в Харьковской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Житомире.

Кривой Рог

По данным главы ГВА Александра Вилкула, из-за возможной ракетной атаки энергетики начали превентивные отключения электроэнергии.

"В том числе отключили ряд насосных горводоканалов, отправляем водовозки", - рассказал он.

Адреса выдачи воды