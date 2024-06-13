Отсрочку украинцам будут давать по-новому: что изменилось и для кого

Ключевые изменения, внесенные правительством

Недавно Кабинет министров обнародовал постановление №675 от 7 июня 2024 года "О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями КМУ от 30 декабря 2022 г. №1487 и от 16 мая 2024 г. №560".

По словам адвоката Романа Симутина, некоторые из предложенных правительством изменений работать будут. В то же время с другими могут возникать определенные трудности.

Так, для лиц с инвалидностью II группы была убрана норма по представлению заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода.

Вместе с этим в Приложении 15 был добавлен образец Заявления от лица с инвалидностью I или II группы о том, кого из военнообязанных он выбирает своим ухаживающим (который и получит отсрочку).

Если же военнообязанный - единственное лицо, которое обязано осуществлять содержание (уход), то указанное заявление не подается, ведь прописано, что оно необходимо только для выбора лица из нескольких возможных.

"Убрали это заключение ВКК, но остался Акт установления факта осуществления постоянного постороннего ухода, который выдается отделом социальной защиты населения органа местного самоуправления. В принципе, это комиссия создается органом местного самоуправления, и составляется этот акт. И непонятно в постановлении прописано...", - отметил юрист.

Он объяснил, что для того, чтобы подтвердить факт необходимости постоянного ухода за человеком, требуется заключение ВКК.

"То есть убрали заключение ВКК, но оставили Акт вот этот... А в теле самого Акта отмечено, чем подтверждается уход, каким документом... А документ, которым подтверждается - заключение ВКК, которое убрали", - добавил эксперт.

Относительно призывников - лиц до 25 лет, имеющих приписное - в постановлении КМУ отмечается, что во время военного положения направление их на военно-врачебную комиссию (ВВК) для прохождения медосмотра осуществляется только в случае принятия на военную службу в добровольном порядке.

"Поэтому указанные лица при обновлении данных ТЦК не могут мобилизовать, если они добровольно не подпишут контракт", - уточнил Симутин.

Кроме того, теперь лиц, оформляющих отсрочку, не направляют на ВВК.

В документе уточняется, что процедура предоставления отсрочки от призыва не предусматривает направление на ВВК для прохождения медосмотра.

Здесь, по мнению адвоката, особенно сложно может быть людям, у которых вообще нет военно-учетного документа, ведь для получения такого документа нужно все же проходить ВВК.

По словам Романа Симутина, в Украине было немало случаев, когда человека мобилизовывали, отправляли на службу, а через несколько месяцев он увольнялся, поскольку имел основания для отсрочки.

Однако это не выгодно ни государству, которое тратит средства на каждого военнослужащего, ни командирам, теряющим свои "кадры".

"Поэтому сейчас специально прописали, поставили все эти "предохранители". Первое, что не могут на ВЛК отправить. Второе, что данная категория лиц может служить только по контракту. И третье - обязали проверять наличие оснований для отсрочки и доказывать", - объяснил специалист.

В заключение, снять или исключить из военно учета призывника, резервиста или военнообязанного стало возможно без его личного присутствия.

"Личное присутствие призывников, военнообязанных и резервистов для снятия или исключения из военного учета в ТЦК и СП не обязательно", - говорится в документе.

По словам адвоката, это должно упростить постановку на учет и устранить препятствия в оформлении отсрочки.

"Мол, ты сначала снимись там у себя с учета, а потом приходи и мы предоставим тебе отсрочку", - объяснил Симутин.