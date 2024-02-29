Есть ли места, где точно запрещено вручать повестки: объяснение юриста

Повестками военнообязанных оповещают о необходимости явиться в ТЦК во время мобилизации. Четкие правила, где именно могут вручать повестку, законами не прописаны. Но есть нюансы, которые следует учитывать.

Есть ли места, где точно не вручат повестку, РБК-Украина поясняет адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Что должны указывать в повестке

Повестку по правилам выдают на имя конкретного гражданина, она должна содержать его ФИО, адрес места регистрации или проживания, номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК.

Также в документе должно быть:

дата и время и адрес ТЦК и СП, куда нужно явиться;

должность и ФИО руководителя ТЦК и СП, сформировавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП;

дата выдачи повестки;

печать ТЦК и СП.

Расписку или "корешок" повестки, где расписался человек о получении документа, оставляют в ТЦК и СП.

Есть места, где повестки вручить не могут

Постановлением КМУ № 154 утверждено "Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки". Оно определяет, что представители ТЦК и СП оповещают людей "независимо от места их нахождения на военном учете".

"Уведомления проводят не только вручением повестки. Его могут проводить и работодатели или органы местного самоуправления. Это делается, чтобы люди прибыли в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах", – объясняет Антон Марыныч.

Фото: Повестки могут вручать где угодно, потому что конкретные места в законах не прописаны (zmi.ck.ua)

В ТЦК военнообязанные могут прибыть для:

взятия на военный учет и определение назначения на особый период;

оформления военно-учетных документов;

прохождения медицинского осмотра;

направления на подготовку с целью получения или усовершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу.

По правилам военного учета, призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства – в соответствующих ТЦК и СП.

"Несмотря на пребывание на военном учете в военкомате по своему месту жительства, любой ТЦК и СП может осуществлять оповещение граждан, не состоящих у них на учете. Это приводит к тому, что граждане, которые, например, находятся в служебных командировках или едут в другой город на несколько дней могут получить повестку о явке в военкомат не по их месту учета. При том явка по такой повестке является обязательной", – добавляет он.

То есть, даже если человек уже стоит на военном учете, новую повестку ему все равно могут вручить. Например, если мужчина уехал в командировку в другой город.

В законах не прописаны конкретные места, где можно вручать повестки, а где запрещено. При таких обстоятельствах повестку могут вручать в любом месте и независимо от того, состоите ли вы на военном учете в военкомате по месту вручения.

Фото: Есть случаи, когда повестки вручают уже забронированным работникам (коллаж РБК-Украина)

Согласно законопроекту №10449, по установлению мест вручения повесток новых изменений не предлагают, говорит юрист. Но могут дополнить дополнить статью 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (обязанности граждан) следующим:

"В случае получения повестки (доказывания распоряжения) о вызове в ТЦК и СП гражданин обязан явиться в указанное в нем место и срок".

"Были случаи, когда вручали повестки забронированному работнику, когда он был в двухдневной командировке в другом городе. Когда тот проигнорировал явку по такой повестке, ТЦК и СП инициировало процедуру привлечения к административной ответственности и в результате забронированный работник получил штраф за нарушение правил военного учета , который в дальнейшем был принудительно взыскан исполнительной службой", – вспоминает случай Антон Маринич.