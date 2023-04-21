Отсрочка не для всех. Юрист объяснил, в каких случаях студенты подлежат мобилизации

"Что касается студенческого билета, то только его наличие у мужчины не дает автоматически права на отсрочку от мобилизации. Исключительные основания для отсрочки указаны в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - рассказал Маринич.

По его словам, для отсрочки, согласно этому закону, мужчина должен::

учиться по дневной или дуальной форме получения образования;

учиться как студент в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

или осуществлять обучение как ассистент-стажер, аспирант, докторант по дневной или дуальной форме.

При этом юрист отмечает, что студенты заочной формы обучения не имеют права на отсрочку от мобилизации.

"Учебные заведения обязаны вести военный учет и сообщать территориальные центры комплектования и социальной поддержки о таких лицах. Также студент может самостоятельно обратиться в свой военкомат и предоставить документы об обучении. Например, справку об обучении на дневной форме", - объясняет юрист.

Вместе с тем он акцентировал, что запрета на получение образования для мужчин нет, поэтому они могут свободно поступать на учебу.

"Если у мужчины нет военно-учетного документа, то ему могут отказать в принятии на обучение. Для мужчин, являющихся студентами, рекомендуем иметь при себе оригинал справки об обучении или хотя бы копию и подать ее в военкомат, если этого не сделало учебное заведение", - добавил Маринич.

Напомним, что пока в Украине военное положение и всеобщая мобилизация действуют до 20 мая, но их снова могут продолить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.