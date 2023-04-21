Відстрочка не для всіх. Юрист пояснив, у яких випадках студенти підлягають мобілізації

"Що стосується студентського квитка, то лише його наявність у чоловіка не надає автоматично права на відстрочку від мобілізації. Виключні підстави для відстрочки вказані у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - розповів Маринич.

За його словами, для відстрочки, згідно з цим законом, чоловік має:

навчатись за денною або дуальною формами здобуття освіти;

навчатись як студент у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

або здійснювати навчання як асистент-стажист, аспірант, докторант за денною або дуальною формами.

При цьому юрист наголошує, що студенти заочної форми навчання не мають права на відстрочку від мобілізації.

"Навчальні заклади зобов’язані вести військовий облік та повідомляти територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про таких осіб. Також студент може самостійно звернутись до свого військкомату і надати документи про навчання. Наприклад, довідку про навчання на денній формі", - пояснює юрист.

Разом з тим він акцентував, що заборони на отримання освіти для чоловіків немає, тому вони можуть вільно вступати на навчання.

"Якщо у чоловіка немає військово-облікового документу, то йому можуть відмовити у прийнятті на навчання. Для чоловіків, які є студентами, рекомендуємо мати при собі оригінал довідки про навчання або хоча б копію і подати її до військкомату, якщо цього не зробив навчальний заклад", - додав Маринич.

Нагадаємо, що поки в Україні воєнний стан і загальна мобілізація діє до 20 травня, але їх знову можуть продовжити.

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