Без ТЦК. В Украине данные военнообязанных до 25 лет будут вносить в "Оберіг" автоматически
Военнообязанные мужчины в возрасте до 25 лет смогут обновлять данные без похода в ТЦК. При оформлении паспортов данные в реестр "Оберіг" будут вноситься автоматически.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкий областной ТЦК.
Правительство Украины приняло постановление, позволяющее автоматизировать процесс учета призывников, военнослужащих и резервистов. Согласно новым правилам, молодые люди от 17 до 25 лет смогут автоматически становиться на учет, без необходимости посещать ТЦК и проходить медкомиссию.
Для актуализации данных о мужчинах от 16 до 60 лет будут использоваться реестры Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Это позволит исключить случаи, когда повестки посылаются лицам, умершим, заключенным или имеющим ошибки в персональных данных.
Теперь мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, подающие заявку на получение паспорта, будут автоматически заноситься в реестр "Оберіг" без необходимости проходить военно-врачебную комиссию. Это нововведение коснется также тех, кто проживает за границей.
Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей, актуальность их военных документов будет проверяться при взаимодействии с Государственной миграционной службой.
Кроме того, молодые люди до 25 лет, в том числе живущие за границей, будут зачисляться на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины планирует расширить функционал мобильного приложения "Резерв+" . В ближайшее время в нем появятся сервисы для онлайн рекрутинга и оформление отсрочки от службы для мужчин призывного возраста.
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