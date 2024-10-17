В ТЦК идти не нужно. В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов

Украинцы могут присоединиться к подразделениям операторов беспилотников через приложение "Дія". В приложении можно самостоятельно выбрать направление, связанное с БпЛА - от оператора любого дрона до инженера.

Теперь подать заявление в подразделения операторов беспилотников можно всего в несколько кликов. Для этого украинцам даже не нужно идти в ТЦК и проходить военно-врачебную комиссию. После подачи заявления в приложении "Дія" военнообязанный должен будет пройти собеседование и подписать контракт. Базовая военная подготовка будет проходить по специальности, которую выберет резервист.

По словам Федорова, рекрутинг в приложении "Дія" напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении по фильтрам военнообязанному нужно выбрать бригаду или подразделение, в которое он хочет попасть и отправить одно или несколько заявлений.

“В пределах Армии дронов мы сформировали и укомплектовали сотни ударных рот, научили десятки тысяч операторов, работающих по новой доктрине и еженедельно поражающих сотни единиц вражеской техники. Чтобы квалифицированных операторов становилось еще больше, Минобороны уже начали сертифицировать частные школы операторов БПЛА, а рекрутинг в "Дії" - логичный следующий шаг для тех, кто определился, кем хочет быть в этой войне", - отметил Федоров.

Как записаться

Чтобы подать заявление в Армию дронов через "Дію", нужно обновить приложение. После этого нажать "Сервисы" и "Вступить в Армию дронов", а затем выбрать направление.

Как отмечают в Минцифре, для подразделений рекрутинг в "Дії" это возможность не только быстро привлекать бойцов, но и "забронировать" нужных кандидатов.