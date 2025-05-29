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Отсрочка для студентов: в Раде рассказали, собираются ли бороться со злоупотреблениями

Фото: народный депутат Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сейчас Верховная Рада не рассматривает никаких новых ограничений насчет права на отсрочку для студентов. То есть каких-то изменений для украинцев, которые получают последовательное образование, не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского на брифинге.

"Никаких законодательных новелл по мобилизации граждан, которые получают образование в соответствии с теми правилами, которые сейчас существуют, пока нет. Вместе с тем фактически с 2022 года вопрос, как не допустить злоупотребления и использования возможности учиться как квазиоснование, по большому счету, для отсрочки, он рассматривается и дискутируется", - сказал нардеп.

Вениславский отметил, что количество студентов в возрасте от 25-30 лет и выше выросло в геометрической прогрессии во время войны. Также увеличилось количество аспирантов и докторантов. Как отметил парламентарий, это бесспорно с желанием людей избежать мобилизации.

"Есть определенные на уровне идей такие инициативы от Министерства образования и науки, чтобы исключить такое злоупотребление. Но, еще раз подчеркиваю, каких-то законодательных актов, которые бы рассматривались или которые бы были зарегистрированы в парламенте по этому вопросу, которые в краткосрочной перспективе могут быть приняты, нет. Соответственно каких-то изменений, которые учатся в высших учебных заведениях, получают последовательное образование, никаких изменений не будет", - подчеркнул Вениславский.

 

 

Отсрочка от мобилизации

Напомним, что по действующему законодательству в Украине есть ряд категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Выделяют несколько типов отсрочек:

  • по состоянию здоровья,
  • по семейным обстоятельствам, например многодетные родители (имеют трех и более детей до 18 лет) или родители-одиночки (которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет).
  • в связи с учебой или профессиональной деятельностью (студенты, учителя).

В апреле Кабинет министров согласовал законопроект, которым хотят изменить правила отсрочки от мобилизации для студентов и педагогов.

Стоит отметить, что некоторые украинцы могут получить отсрочку онлайн через приложение "Резерв+".

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