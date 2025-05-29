Отсрочка для студентов: в Раде рассказали, собираются ли бороться со злоупотреблениями

"Никаких законодательных новелл по мобилизации граждан, которые получают образование в соответствии с теми правилами, которые сейчас существуют, пока нет. Вместе с тем фактически с 2022 года вопрос, как не допустить злоупотребления и использования возможности учиться как квазиоснование, по большому счету, для отсрочки, он рассматривается и дискутируется", - сказал нардеп.

Вениславский отметил, что количество студентов в возрасте от 25-30 лет и выше выросло в геометрической прогрессии во время войны. Также увеличилось количество аспирантов и докторантов. Как отметил парламентарий, это бесспорно с желанием людей избежать мобилизации.

"Есть определенные на уровне идей такие инициативы от Министерства образования и науки, чтобы исключить такое злоупотребление. Но, еще раз подчеркиваю, каких-то законодательных актов, которые бы рассматривались или которые бы были зарегистрированы в парламенте по этому вопросу, которые в краткосрочной перспективе могут быть приняты, нет. Соответственно каких-то изменений, которые учатся в высших учебных заведениях, получают последовательное образование, никаких изменений не будет", - подчеркнул Вениславский.

