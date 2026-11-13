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Отслеживать дроны в "Воздушной тревоге" теперь можно только после верификации через "Дию"

17:00 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Отслеживать дроны в "Воздушной тревоге" теперь можно только после верификации через "Дию" Иллюстративное фото: "Воздушная тревога" возобновила трекинг ракет после верификации через Действие (Коллаж РБК-Украина)
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Чтобы отслеживать движение российских ракет и дронов в приложении "Воздушная тревога", теперь нужно пройти верификацию через "Дию". Новое требование было введено по запросу Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Команды разработчиков Ajax Systems и Stfalcon совместно с Минцифрой провели аудит системы и усилили ее защиту на всех уровнях.

Обязательную верификацию через "Дию" добавили по требованию военных, чтобы данные о траектории враждебных целей видели только проверенные украинцы, а враг не мог использовать эту информацию.

В министерстве уверяют, что новый механизм безопасен для конфиденциальности пользователей.

Отслеживать дроны в &quot;Воздушной тревоге&quot; теперь можно только после верификации через &quot;Дию&quot;
Фото: "Воздушная тревога" возобновила трекинг ракет после верификации через "Дию" (map.ukrainealarm.com)

"Дия" не передает применение никаких персональных данных, а лишь подтверждает факт верификации человека. Само приложение "Воздушная тревога" также не собирает и не хранит личную информацию.

Для базового функционала подтверждать личность не обязательно.

Без авторизации пользователи по-прежнему могут получать уведомления о тревогах, видеть уровни опасности в регионах и просматривать карту ближайших укрытий.

Чтобы открыть доступ к отслеживанию российских целей в реальном времени, необходимо обновить "Воздушную тревогу" в Google Play или App Store и пройти верификацию через "Дию".

Ранее функцию отслеживания движения вражеских ракет и беспилотников в приложении "Воздушная тревога" временно выключали.

Это сделали по рекомендации сил обороны для модернизации системы безопасности и усиления защиты данных.

Напомним, что вечером 1 ноября в Украине перестал работать приложение "Воздушная тревога", а пользователи начали получать фейковые уведомления о якобы химической и радиационной опасности в Киеве.

Впоследствии в Воздушных силах подтвердили излом приложения и подчеркнули, что на их официальных ресурсах не сообщалось об угрозе баллистики, радиационной опасности или уличных боях в столице.

Утром 2 ноября стало известно, что за ночной атакой стояли русские хакеры. Тогда военные объяснили, повлиял ли излом на работу Сил обороны и где украинцам следить за актуальными извещениями об угрозах.

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