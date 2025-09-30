Отстают на 25 лет. Трамп похвастался превосходством США над РФ и Китаем

Во время выступления перед американскими генералами он заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай в сфере подводных лодок.

"РФ на втором месте, Китай - на третьем, но они догоняют нас. Через пять лет они сравняются с нами", - отметил Трамп.

Президент США также добавил, что американские подводные лодки "абсолютно невидимы".

"Наши подводные лодки просто притаились, но я уверен, что нам не придется их использовать", - подчеркнул он.