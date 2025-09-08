RU

Отставка правительства во Франции: стало известно, когда Макрон объявит имя нового премьера

Фото: Эммануэль Макрон должен объявить имя нового премьер-министра (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время объявит имя нового премьер-министр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Эмануэль Макрон "принял во внимание" падение правительства Франсуа Байру, которому 8 сентября Национальное собрание вынесло вотум недоверия.

"Президент назначит нового премьер-министра в ближайшие дни", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон во вторник должен принять премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства.

 

Франсуа Байру был назначен главой правительства Франции в декабре 2024 года.

Во Франции президент имеет полномочия назначать главу правительства. При этом Национальное собрание в любой момент может вынести правительству вотум недоверия.

Так произошло с кабмином Мишеля Барнье, назначенным в сентябре 2024 года. Он продержался до декабря.

Вся внешняя политика и политика безопасности Франции находится в ведении президента - Эмманюэля Макрона, он сталкивается со все большими проблемами в парламенте. В июне 2024 года Макрон объявил досрочные парламентские выборы, чтобы сдержать рост ультраправой партии "Национальное объединение", которая заняла третье место. Президентская коалиция оказалась на втором. А победу одержал левый блок "Новый народный фронт".

Все три мощные политсилы не получили большинства. На практике все это выливается в постоянные проблемы с правительством.

