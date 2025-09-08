ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Отставка правительства во Франции: стало известно, когда Макрон объявит имя нового премьера

Франция, Понедельник 08 сентября 2025 23:59
UA EN RU
Отставка правительства во Франции: стало известно, когда Макрон объявит имя нового премьера Фото: Эммануэль Макрон должен объявить имя нового премьер-министра (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время объявит имя нового премьер-министр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Эмануэль Макрон "принял во внимание" падение правительства Франсуа Байру, которому 8 сентября Национальное собрание вынесло вотум недоверия.

"Президент назначит нового премьер-министра в ближайшие дни", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон во вторник должен принять премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства.

Франсуа Байру был назначен главой правительства Франции в декабре 2024 года.

Во Франции президент имеет полномочия назначать главу правительства. При этом Национальное собрание в любой момент может вынести правительству вотум недоверия.

Так произошло с кабмином Мишеля Барнье, назначенным в сентябре 2024 года. Он продержался до декабря.

Вся внешняя политика и политика безопасности Франции находится в ведении президента - Эмманюэля Макрона, он сталкивается со все большими проблемами в парламенте. В июне 2024 года Макрон объявил досрочные парламентские выборы, чтобы сдержать рост ультраправой партии "Национальное объединение", которая заняла третье место. Президентская коалиция оказалась на втором. А победу одержал левый блок "Новый народный фронт".

Все три мощные политсилы не получили большинства. На практике все это выливается в постоянные проблемы с правительством.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон
Новости
Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига
Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины