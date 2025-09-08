ua en ru
Відставка уряду у Франції: стало відомо, коли Макрон оголосить ім'я нового прем'єра

Франція, Понеділок 08 вересня 2025 23:59
Відставка уряду у Франції: стало відомо, коли Макрон оголосить ім'я нового прем'єра Фото: Еммануель Макрон має оголосити ім'я нового прем'єр-міністра (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Франції Еммануель Макрон найближчим часом оголосить ім'я нового прем'єр-міністр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Емануель Макрон "взяв до уваги" падіння уряду Франсуа Байру, якому 8 вересня Національні збори винесли вотум недовіри.

"Президент призначить нового прем'єр-міністра найближчими днями", - йдеться у комюніке Єлисейського палацу.

Макрон у вівторок має прийняти прем'єр-міністра Франсуа Байру, щоб ухвалити відставку його уряду.

Франсуа Байру був призначений головою уряду Франції у грудні 2024 року.

У Франції президент має повноваження призначати главу уряду. При цьому Національні збори будь-якої миті можуть винести уряду вотум недовіри.

Так сталося із кабміном Мішеля Барньє, призначеним у вересні 2024 року. Він протримався до грудня.

Вся зовнішня і безпекова політика Франції перебуває у віданні президента – Емманюеля Макрона, він зіштовхується з усе більшими проблемами у парламенті. У червні 2024 року Макрон оголосив дострокові парламентські вибори, аби стримати зростання ультраправої партії "Національне об'єднання", яка посіла третє місце. Президентська коаліція опинилась на другому. А перемогу здобув лівий блок "Новий народний фронт".

Всі три найпотужніші політсили не отримали більшості. На практиці все це виливається у постійні проблеми з урядом.

Франція Еммануель Макрон
