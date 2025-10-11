Отставка и возвращение: Лекорню вновь возглавил правительство Франции

Во Франции снова произошли кадровые перестановки на высшем уровне. Президент страны Эмманюэль Макрон принял решение вернуть на пост главы правительства политика, который недавно подал в отставку и заявлял о намерении покинуть исполнительную власть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Елисейского дворца.
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь утвердил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра. Это решение стало неожиданным, поскольку лишь четыре дня назад Лекорню официально ушел в отставку и публично заявлял, что не намерен продолжать руководить правительством.
Елисейский дворец сообщил о новом назначении сразу после того, как истек 48-часовой срок, который Макрон отвёл себе для выбора преемника. В итоге глава государства решил не искать нового кандидата и доверил пост прежнему премьеру.
Решение Макрона эксперты связывают с отсутствием компромиссной фигуры, способной быстро стабилизировать кабинет министров. После отставки Лекорню политическая сцена Франции оказалась в состоянии неопределенности.
Напоминаем, что Бюро Национальной ассамблеи Франции отклонило инициативу партии "Непокорная Франция" об импичменте президента Эммануэля Макрона. Как сообщает издание, документ поддержали 104 депутата левых сил, среди которых представители групп "Экологическая и социальная" и "Социалисты и родственные".
Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности соблюдения международного права при обсуждении идеи "репарационного кредита" для Украины на сумму 140 млрд евро. На полях саммита лидеров ЕС в Копенгагене он поддержал позицию премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который ранее раскритиковал инициативу Еврокомиссии.