Отставка и возвращение: Лекорню вновь возглавил правительство Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь утвердил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра. Это решение стало неожиданным, поскольку лишь четыре дня назад Лекорню официально ушел в отставку и публично заявлял, что не намерен продолжать руководить правительством.

Елисейский дворец сообщил о новом назначении сразу после того, как истек 48-часовой срок, который Макрон отвёл себе для выбора преемника. В итоге глава государства решил не искать нового кандидата и доверил пост прежнему премьеру.

Политический контекст

Решение Макрона эксперты связывают с отсутствием компромиссной фигуры, способной быстро стабилизировать кабинет министров. После отставки Лекорню политическая сцена Франции оказалась в состоянии неопределенности.