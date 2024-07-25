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С сегодняшнего дня украинцы могут подать заявление в Реестр убытков в Гааге: как это правильно сделать

Фото: заявление в Гаагу на репарации в приложении Действие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

С сегодняшнего дня все украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков в Гааге. Он станет основой для будущих репараций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Если ваш дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, заполните соответствующее заявление на портале "Дія", - говорится в сообщении.

Ранее для подачи заявления необходима была регистрация жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и наличие акта комиссионного обследования имущества.

Как отметил Федоров, сейчас система доработана и воспользоваться услугой можно, даже если:

  • право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;
  • нет акта о поврежденном имуществе от местных властей и не подавались на программу "єВідновлення";
  • дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Обновление в "Дії"

О том, что украинцы смогут воспользоваться новым сервисом через приложение "Дія" для уточнения данных международного Реестра с целью будущих репараций, мы сообщали ранее.

Также министр по цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые услуги "Дія". Речь идет о кабинете пациента, услугах для ветеранов и не только.

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