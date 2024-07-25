С сегодняшнего дня украинцы могут подать заявление в Реестр убытков в Гааге: как это правильно сделать

"Если ваш дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, заполните соответствующее заявление на портале "Дія", - говорится в сообщении.

Ранее для подачи заявления необходима была регистрация жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и наличие акта комиссионного обследования имущества.

Как отметил Федоров, сейчас система доработана и воспользоваться услугой можно, даже если: