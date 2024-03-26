ua en ru
Вт, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабинет пациента, услуги для ветеранов и не только. Федоров анонсировал новинки в "Дії"

Вторник 26 марта 2024 20:08
UA EN RU
Кабинет пациента, услуги для ветеранов и не только. Федоров анонсировал новинки в "Дії" Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы смогут получить доступ к "Кабинету пациента" в приложении "Дія". Среди новаций может быть онлайн-нотариат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире национального телемарафона.

По его словам, в "Дії" украинцы смогут получить всю личную медицинскую информацию.

"В ближайшее время мы запустим "Кабинет пациента" и медицинские push-сообщения в "Дії". Это очень важно для сохранения персональных данных в медицинской системе", – рассказал Федоров.

Он также напомнил, что услуга растаможки автомобиля уже цифровизирована, однако нужно дождаться голосования в Верховной Раде, чтобы ввести ее.

Также среди новаций "Дії" будет онлайн-нотариат и фиксация онлайн с помощью инструментов приложения - брака.

В "Дії" будет создан Единый реестр, унифицирующий сведения об административно-территориальных единицах, зданиях, сооружениях и их адресах. Это позволит использовать данные для прозрачного и подотчетного планирования восстановления.

Напомним, ранее мы объясняли, как можно заменить водительское удостоверение онлайн в несколько кликов в "Дії".

Также недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал восемь новых услуг "Дії".

Также в приложении "Дія" уже доступны документы по образованию. Диплом, аттестат или свидетельство теперь будут в вашем телефоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Мінцифра Дия
NEWS
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы