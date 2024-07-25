Відсьогодні українці можуть подати заяву до Реєстру збитків у Гаазі: як це правильно зробити

Від сьогодні всі українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Він стане основою для майбутніх репарацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть відповідну заяву на порталі Дія", - йдеться в повідомленні.
Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та наявність акту комісійного обстеження майна.
Як зазначив Федоров, зараз система доопрацьована і скористатися послугою можна, навіть якщо:
Про те, що українці зможуть скористуватись новим сервісом онлайн через застосунок "Дія" для уточнення даних міжнародного Реєстру з метою майбутніх репарацій, ми повідомляли раніше.
Також міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нові послуги у "Дії". Йдеться про кабінет пацієнта, послуги для ветеранів і не тільки.
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