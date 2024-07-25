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Відсьогодні українці можуть подати заяву до Реєстру збитків у Гаазі: як це правильно зробити

Фото: заява в Гаагу на репарації в застосунку Дія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Від сьогодні всі українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Він стане основою для майбутніх репарацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть відповідну заяву на порталі Дія", - йдеться в повідомленні.

Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та наявність акту комісійного обстеження майна. 

Як зазначив Федоров, зараз система доопрацьована і скористатися послугою можна, навіть якщо:

  • право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
  • немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму "єВідновлення";
  • оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Оновлення в "Дії"

Про те, що українці зможуть скористуватись новим сервісом онлайн через застосунок "Дія" для уточнення даних міжнародного Реєстру з метою майбутніх репарацій, ми повідомляли раніше.

Також міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нові послуги у "Дії". Йдеться про кабінет пацієнта, послуги для ветеранів і не тільки.

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