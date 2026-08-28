Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайной

Главное: Сектор "Букинист" возвращается к жизни : несмотря на уничтожение огнем 60-70% площади книжного рынка, уцелевшая часть (ряды 64-107 "Букинист") уже 20 августа получила свет, а предприниматели вставляют стекла в окна, ремонтируют роллеты и продолжают торговлю.

: несмотря на уничтожение огнем 60-70% площади книжного рынка, уцелевшая часть (ряды 64-107 "Букинист") уже 20 августа получила свет, а предприниматели вставляют стекла в окна, ремонтируют роллеты и продолжают торговлю. Значительные убытки торговцев : от пожара 16 августа больше всего пострадал мелкий бизнес – у отдельных опрошенных предпринимателей сгорели дорогие букинистические фонды, склады техники и сезонные партии школьных учебников, по предварительным оценкам – на сотни тысяч гривен.

: от пожара 16 августа больше всего пострадал мелкий бизнес – у отдельных опрошенных предпринимателей сгорели дорогие букинистические фонды, склады техники и сезонные партии школьных учебников, по предварительным оценкам – на сотни тысяч гривен. Фактор аренды до 2027 года : земля под рынком – около 4,46 га – находится в аренде ООО "Книжный рынок" до 2027 года. Несмотря на действующее разрешение под ТРЦ Petrovka-Mall и регистрацию торговых марок Pochaina Mall и Flagman City Mall в 2025 году, девелопер не называет сроков.

: земля под рынком – около 4,46 га – находится в аренде ООО "Книжный рынок" до 2027 года. Несмотря на действующее разрешение под ТРЦ Petrovka-Mall и регистрацию торговых марок Pochaina Mall и Flagman City Mall в 2025 году, девелопер не называет сроков. Экономический тупик для классического рынка и ТРЦ: восстановление стихийного формата в районе метро "Почайна", по оценке GDS, экономически нецелесообразно из-за высокой стоимости земли возле метро и перехода спроса в онлайн. Однако и классический закрытый ТРЦ из-за перенасыщенности района торговыми площадями потенциально низкоокупаем.

восстановление стихийного формата в районе метро "Почайна", по оценке GDS, экономически нецелесообразно из-за высокой стоимости земли возле метро и перехода спроса в онлайн. Однако и классический закрытый ТРЦ из-за перенасыщенности района торговыми площадями потенциально низкоокупаем. Альтернатива в формате mixed-use : по мнению экспертов, наиболее жизнеспособным сценарием для локации мог бы стать поэтапный redevelopment в многофункциональное пространство с интеллектуальным акцентом (современная библиотека, лектории, фудхолл, ритейл) и перехватывающим паркингом.

: по мнению экспертов, наиболее жизнеспособным сценарием для локации мог бы стать поэтапный redevelopment в многофункциональное пространство с интеллектуальным акцентом (современная библиотека, лектории, фудхолл, ритейл) и перехватывающим паркингом. Инфраструктурный барьер: реализация любого капитального проекта на улице Вербовой потребует значительных инвестиций в замену аварийного советского канализационного коллектора на Оболони.

Рынок возле станции метро "Почайна", который киевляне до сих пор по привычке часто называют "Петровкой" по прежнему историческому наименованию района, этим летом попал под три волны российских ударов – 15 июня, 30 июля и 16 августа.

По предварительной оценке администратора рынка Александра Кращенко, последний пожар уничтожил 60-70% торговых площадей – более половины. Уцелевшая часть сектора "Букинист" – ряды №64–107 на улице Степана Бандеры, 10; а также фактически работают 10–13 рядов на улице Вербовой, 23. Окончательные данные об ущербе самого рынка появятся только после акта ГСЧС.

Однако рынок – это не только выгоревшие ряды, но и люди, с 1997 года торговавшие книгами, канцелярией, товарами для творчества и другой продукцией. Одни арендаторы ищут новую точку для торговли, другие уже вставляют стекла в окна и чинят роллеты, рассчитывая, что рынок, проживший 29 лет, переживет и этот год.

Пожары на Почайне выжгли одну из самых известных книжных локаций столицы, однако не уничтожили ее дух. Пока на пепелище разбирают завалы, уцелевший "Букинист" (часть рынка с букинистическими книгами, а также изданиями 1851-1960 годов) возвращается к жизни, получая первое электричество и принимая покупателей.

Уцелевший "Букинист" уже получил свет

Несмотря на то, что пожар 16 августа 2026 года уже в третий раз за лето нанес колоссальный удар инфраструктуре, ставить крест на историческом книжном центре Киева пока рановато. После четырехдневного обесточивания 20 августа энергетики возобновили электроснабжение уцелевшей части – сектора "Букинист".

"Сейчас мы ремонтируем то, что имеем на "Букинисте". Восстанавливаем роллеты, вставляем стекла в наши магазины. "Букинист" есть, работает. Только нужно крышу кое-где отремонтировать, а так торговые места и товар сохранились", – рассказал РБК-Украина администратор книжного рынка.

Фото: В "Букинисте" – ряды с 64-го по 107-й – ремонтируют то, что можно: меняют роллеты, стеклят окна. Здесь и дальше – фото от 19 августа 2026 года (РБК-Украина)

Уцелела и часть книжного рынка – примерно 10 рядов, хотя торговля там уже смешанная: рядом с книгами – принадлежности для вышивания и рукоделия.

Хотя в воздухе над улицей Вербовой все еще стоит запах гари, часть предпринимателей настроена решительно: убирают стекло, ремонтируют каркасы палаток и готовятся работать дальше.

Фото: "лестница несокрушимости" мастерской по ремонту принтеров сектора "Букинист", выстоявшая в огне (РБК-Украина)

Владелица мастерской по ремонту принтеров, у которой 16 августа сгорел один из двух складов готовой продукции, хочет восстановиться и не собирается уходить с рынка.

Как атаковали книжный рынок

Первый пожар из-за обстрелов зафиксировали в ночь на 15 июня – дрон поразил район улицы Вербовой, 19, что подтверждают кадры ГСЧС с дымом над гаражной застройкой.

Скриншот: из видео ГСЧС, которое было обнародовано во вторник, 16 июня, виден дым и пламя, поднимающиеся с гаражной застройки (ГСЧС Украины в Facebook)

Второй удар, 30 июля, вызвал пожар на площади около 100 кв. м павильонов, пострадал один человек.

Третий, наиболее разрушительный удар, произошел в ночь на 16 августа на улице Вербовой, 23: по словам спикера ГСЧС Киева Павла Петрова, площадь пожара достигала около 2000 кв. м.

Национальная полиция, по словам арендаторов, дала 15 дней на составление актов о повреждении имущества – срок, который сами пострадавшие считают слишком коротким для реальной оценки.

Счета, которые некому выставить

Общее настроение на рынке – шок и отчаяние: люди потеряли товар, остались без работы и денег. Один из арендаторов, чья точка у железнодорожного полотна сгорела дотла, сообщил, что "оставшиеся думают искать другую площадь".

Фото: для большинства предпринимателей – книжный рынок на "Почайной" был делом жизни (РБК-Украина)

В то же время есть и те, кто настроен восстанавливаться. Например – владелица мастерской по ремонту принтеров, с которой пообщалась корреспондентка РБК-Украина.

Масштаб частных потерь ни в администрации, ни в руководстве компании пока оценить не могут в принципе. По словам Кращенко, они "не ведут торговой деятельности и не располагают информацией ни о стоимости, ни о количестве сожженных книг", – эти цифры знают только предприниматели.

По предварительным оценкам собеседников РБК-Украина, предпринимательница перед 1 сентября закупила тетрадей, школьных учебников и канцелярских принадлежностей на 124 тысячи гривен и еще не успела рассчитаться с поставщиком – товар в ночь на 16 августа уничтожил огонь.

Другой собеседник предварительно оценил утерянный ассортимент магазина букинистической книги в 100 тысяч гривен.

Владелица мастерской потеряла склады с картриджами, предварительная оценка уровня потерь, по ее словам, составляет более 70 тысяч гривен.

Фото: возле контейнера со сгоревшими деталями принтеров чувствуется токсичный запах гари (РБК-Украина)

Рынок на "Почайне" имел демократичные цены по сравнению с крупными книжными магазинами и профильными маркетплейсами. Как пример разницы в ценах, в начале августа один из сборников тестов в НМТ по биологии стоил около 400 гривен, тогда как в других он продавался в районе 450 гривен.

Именно за такой литературой для детей приезжали сюда перед учебным годом семьи, чьи доходы заметно сократились во время войны.

Война отразилась на оборачиваемости: по словам отдельных предпринимателей, их дневная выручка, необходимая для безубыточной работы, составляет около 1000 грн. После летних атак фактическая выручка снизилась примерно до 650 грн в день.

Фото: перед 1 сентября тысячи киевлян в выходные дни шли на Почайную вместе с семьями делать закупки в школу (РБК-Украина)

Контекст земли и градостроительных условий

Юридическая плоскость вокруг рынка остается сложной. Фактическая территория книжного рынка охватывает участки вдоль улицы Вербовой, в то время как в градостроительной документации проект указан по адресу Степана Бандеры, 10.

Согласно ответу Департамента градостроительства и архитектуры КГГА на запрос РБК-Украина, в коммунальной собственности города находятся два земельных участка площадью:

3,5511 га, кадастровый номер 8000000000:78:142:0025;

0,9085 га, кадастровый номер 8000000000:78:223:0010.

В 2006 году их передали в аренду ООО "Книжный рынок", код ЕГРПОУ 24598002, под строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса (ТРК) и паркинга.

Киевский городской совет в 2012 году продлил срок аренды на 15 лет – до 2027 года.

После ряда отказов 2 декабря 2021 года Департамент издал "Книжному рынку" приказ №1687 об определении градостроительных условий и ограничений на проектирование ТРК с предельной высотой 45 м и паркингом.

Детальный план территории (ДПТ) от 2016 года первично предусматривал по адресу Степана Бандеры, 10 размещение объекта Petrovka-Mall площадью около 350 тысяч кв. м.

С июня 2020 года бенефициарный контроль над ООО "Книжный рынок" через шведскую компанию Stadsis AB перешел к структурам, связанным с группой Вагифа Алиева (в настоящее время ключевые активы группы – Mandarin Plaza, Lavina Mall, доля в Blockbuster Mall – оформлены на его дочь Марину Дорохину).

Это подтверждается историей регистрационных изменений ООО "Книжный рынок" в Opendatabot и выписками из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество в Clarity Project.

В марте 2025 года компания "Книжный рынок" дополнительно зарегистрировала свидетельства на торговые марки POCHAINA MALL (№ 369817) и FLAGMAN CITY MALL (№ 369816).

Cкриншот: по данным открытых государственных реестров на ООО "Книжный рынок" 09.03.2025 зарегистрировано POCHAINA MALL и FLAGMAN CITY MALL (Скриншот: Clarity Project)

На официальные запросы редакции относительно актуальности строительства и дальнейшей судьбы арендаторов с 2027 года представитель девелопера на момент публикации ответа не предоставил.

Старый рынок и гигантский молл – нерентабельны?

Согласно экспертной оценке GDS, при нынешних демографических и потребительских тенденциях восстановление рынка в предыдущем формате может быть экономически сложным.

Как отмечает в комментарии РБК-Украина коммерческий директор компании GDS Анна Анисимова, восстановление территории в ее первоначальном виде вряд ли возможно с экономической точки зрения.

"Исходя из текущей демографической и потребительской динамики в Киеве, целесообразность реконструкции именно в формате рынка – низкая", – подчеркивает коммерческий директор GDS.

По ее словам, такой формат не соответствует рыночной стоимости земли в этой локации возле метро. К тому же посещаемость торговых точек падает, а значительная часть спроса на книги уже перешла в онлайн.

В то же время эксперт обращает внимание на другую сторону вопроса: "Почайна" – единственный специализированный книжный рынок столицы, который десятилетиями выполнял культурно-образовательную и интеллектуальную миссию.

В GDS предполагают, что отсутствие публичных сроков относительно проекта может свидетельствовать о пересмотре довоенной концепции.

Кроме того, девелопер вынужден учитывать общие портфельные риски.

По экспертной оценке, классический ТРЦ в этой локации, учитывая высокую насыщенность района коммерческими площадями (неподалеку Blockbuster Mall, Gorodok Gallery, бывший Plazma, Auchan, "Эпицентр" – Ред.), также будет иметь низкую рентабельность.

"Рынок ТРЦ на Почайне перенасыщен, поэтому возведение очередного закрытого мегамолла вряд ли будет приоритетом", – резюмирует Анна Анисимова.

Какой может быть трансформация

Классический сценарий девелопмента рыночных зон возле ключевых транспортных узлов в Киеве предусматривает поэтапную эволюцию:

легализация;

упорядочивание торговли;

изменение целевого назначения;

комплексная застройка с обновленным tenant-mix (состав арендаторов).

Фото: в секторе "Букинист" местами нужно отремонтировать поврежденную взрывной волной крышу (РБК-Украина)

По словам Анны Анисимовой, наличие у девелопера оформленного банка земли и контроля над арендными отношениями позволяет управлять процессом трансформации гибко и без лишнего социального напряжения.

"Учитывая расположение возле станции метро и городской электрички, а также плотное коммерческое окружение, наиболее реалистичным форматом является именно mixed-use (многофункциональная застройка, – Ред.), а не закрытый молл", – считает коммерческий директор GDS.

И добавляет, что выигрышной концепцией мог бы стать микс с выраженным интеллектуальным акцентом:

современная публичная библиотека;

пространства и аудитории для презентаций и образовательных проектов;

качественный фудхолл;

коммерческий ритейл;

перехватывающий паркинг для жителей Левобережья.

Фото: часть рядов рынка с товарами для рукоделия – примерно 10-13 рядов также сохранились (РБК-Украина)

Анисимова считает, что финансирование проекта скорей всего будет происходить либо за счет внутреннего ресурса группы, либо через привлечение соинвесторов под отдельные составляющие – например, подземный/многоуровневый паркинг или профильные торговые операторы.

Нынешнее молчание владельцев участка в GDS трактуют как тактическую паузу перед пересмотром устаревшей довоенной концепции Petrovka-Mall: отказ называть сроки может указывать на переосмысление бизнес-модели.

Инженерный барьер для ТРЦ

Помимо экономики и концепции, на пути капитального строительства стоит чисто инженерная проблема – хроническая аварийность коммуникаций.

Под улицей Вербовой проходит магистральный канализационный коллектор диаметром 1250 мм, транспортирующий сточные воды всего массива Оболонь. Район Петровка проектировался как советская промзона под склады и заводы и технически не рассчитан на новые крупные объекты без ремонта или реконструкции сетей.

Фото: отрезанные в результате пожара коммуникационные кабели на выгоревшем книжном рынке "Почайная" (РБК-Украина)

Текущие ремонты "Киевводоканала" сводятся к санации – протягиванию полимерных рукавов внутрь старых труб. По оценке авторов материала, состояние коллектора может стать инженерным ограничением для масштабного строительства.

Нуждается ли он в полной замене, а также кто должен финансировать работы, должен подтвердить "Киевводоканал", к которому РБК-Украина обратилась с запросом, однако на момент публикации ответа не получила.

В поисках баланса для книголюбов и бизнеса

Российские атаки обострили давнее противостояние между стихийной историей "Петровки" и необходимостью урбанистической реконструкции.

Сегодня на площадке пересекаются несколько факторов:

сохранившееся ядро «Букиниста», где энтузиасты и продавцы ежедневно собственными силами восстанавливают торговлю;

арендный договор до 2027 года, что вынуждает стороны искать компромиссные решения;

экономическая бесперспективность как сохранения аварийных рядов, так и строительства типового гигантского торгового центра.

Возрождение рынка в обновленном виде зависит от того, смогут ли городские власти, застройщик и культурное сообщество преобразовать выгоревшее пространство в современный многофункциональный кластер, где найдется достойное место и для книжной истории Киева.

РБК-Украина продолжает следить за ситуацией.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Что будет с книжным рынком на Почайне после пожара?

– Более половины торговых площадей книжного рынка было уничтожено в результате пожара 16 августа. В то же время уцелевший сектор "Букинист" возобновляет работу. Дальнейшая судьба всей территории пока не определена.

– Работает ли книжный сектор "Букинист" на Почайне?

– Да. 20 августа этот сегмент рынка получил электроснабжение. Предприниматели ремонтируют поврежденные конструкции, вставляют стекла и постепенно возобновляют торговлю.

– Построят ли ТРЦ на месте книжного рынка "Петровка"?

– На территории уже существует градостроительная документация под строительство Petrovka Mall, однако актуальных сроков реализации проекта нет. Земля площадью около 4,46 га находится в аренде ООО "Книжный рынок" до 2027 года.

– Что может появиться на месте книжного рынка на Почайне?

– Эксперты считают наиболее жизнеспособным сценарием mixed-use – многофункциональное пространство вместо традиционного рынка или крупного закрытого ТРЦ. Среди возможных составляющих – современная библиотека, образовательные пространства, фудхолл, ритейл и перехватывающий паркинг.

– Почему на Почайне могут не построить крупный ТРЦ?

– Локация уже имеет значительную концентрацию торговых площадей, поэтому классический крупный ТРЦ может оказаться низкорентабельным. Дополнительной проблемой является аварийный канализационный коллектор под улицей Вербовой: для крупного строительства могут потребоваться значительные инвестиции.