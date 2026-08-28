Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайной

За лето книжный рынок возле станции метро "Почайна" в Киеве пережил серию атак со стороны РФ и разрушительных пожаров. Опрошенные предприниматели предварительно оценивают свои потери в десятки и сотни тысяч гривен. Общий масштаб убытков всего рынка пока не установлен. Несмотря на сокрушительные удары, предприниматели, чей товар уцелел, постепенно возвращаются к работе. Как бизнес приходит в себя после российских ударов – читайте в репортаже РБК-Украина.
За лето книжный рынок возле станции метро "Почайна" в Киеве пережил серию атак со стороны РФ и разрушительных пожаров. Опрошенные предприниматели предварительно оценивают свои потери в десятки и сотни тысяч гривен. Общий масштаб убытков всего рынка пока не установлен. Несмотря на сокрушительные удары, предприниматели, чей товар уцелел, постепенно возвращаются к работе.
Как бизнес приходит в себя после российских ударов – читайте в репортаже РБК-Украина.
Главное:
Рынок возле станции метро "Почайна", который киевляне до сих пор по привычке часто называют "Петровкой" по прежнему историческому наименованию района, этим летом попал под три волны российских ударов – 15 июня, 30 июля и 16 августа.
По предварительной оценке администратора рынка Александра Кращенко, последний пожар уничтожил 60-70% торговых площадей – более половины. Уцелевшая часть сектора "Букинист" – ряды №64–107 на улице Степана Бандеры, 10; а также фактически работают 10–13 рядов на улице Вербовой, 23. Окончательные данные об ущербе самого рынка появятся только после акта ГСЧС.
Однако рынок – это не только выгоревшие ряды, но и люди, с 1997 года торговавшие книгами, канцелярией, товарами для творчества и другой продукцией. Одни арендаторы ищут новую точку для торговли, другие уже вставляют стекла в окна и чинят роллеты, рассчитывая, что рынок, проживший 29 лет, переживет и этот год.
Пожары на Почайне выжгли одну из самых известных книжных локаций столицы, однако не уничтожили ее дух. Пока на пепелище разбирают завалы, уцелевший "Букинист" (часть рынка с букинистическими книгами, а также изданиями 1851-1960 годов) возвращается к жизни, получая первое электричество и принимая покупателей.
Несмотря на то, что пожар 16 августа 2026 года уже в третий раз за лето нанес колоссальный удар инфраструктуре, ставить крест на историческом книжном центре Киева пока рановато. После четырехдневного обесточивания 20 августа энергетики возобновили электроснабжение уцелевшей части – сектора "Букинист".
"Сейчас мы ремонтируем то, что имеем на "Букинисте". Восстанавливаем роллеты, вставляем стекла в наши магазины. "Букинист" есть, работает. Только нужно крышу кое-где отремонтировать, а так торговые места и товар сохранились", – рассказал РБК-Украина администратор книжного рынка.
Фото: В "Букинисте" – ряды с 64-го по 107-й – ремонтируют то, что можно: меняют роллеты, стеклят окна. Здесь и дальше – фото от 19 августа 2026 года (РБК-Украина)
Уцелела и часть книжного рынка – примерно 10 рядов, хотя торговля там уже смешанная: рядом с книгами – принадлежности для вышивания и рукоделия.
Хотя в воздухе над улицей Вербовой все еще стоит запах гари, часть предпринимателей настроена решительно: убирают стекло, ремонтируют каркасы палаток и готовятся работать дальше.
Фото: "лестница несокрушимости" мастерской по ремонту принтеров сектора "Букинист", выстоявшая в огне (РБК-Украина)
Владелица мастерской по ремонту принтеров, у которой 16 августа сгорел один из двух складов готовой продукции, хочет восстановиться и не собирается уходить с рынка.
Первый пожар из-за обстрелов зафиксировали в ночь на 15 июня – дрон поразил район улицы Вербовой, 19, что подтверждают кадры ГСЧС с дымом над гаражной застройкой.
Скриншот: из видео ГСЧС, которое было обнародовано во вторник, 16 июня, виден дым и пламя, поднимающиеся с гаражной застройки (ГСЧС Украины в Facebook)
Второй удар, 30 июля, вызвал пожар на площади около 100 кв. м павильонов, пострадал один человек.
Третий, наиболее разрушительный удар, произошел в ночь на 16 августа на улице Вербовой, 23: по словам спикера ГСЧС Киева Павла Петрова, площадь пожара достигала около 2000 кв. м.
Национальная полиция, по словам арендаторов, дала 15 дней на составление актов о повреждении имущества – срок, который сами пострадавшие считают слишком коротким для реальной оценки.
Общее настроение на рынке – шок и отчаяние: люди потеряли товар, остались без работы и денег. Один из арендаторов, чья точка у железнодорожного полотна сгорела дотла, сообщил, что "оставшиеся думают искать другую площадь".
Фото: для большинства предпринимателей – книжный рынок на "Почайной" был делом жизни (РБК-Украина)
В то же время есть и те, кто настроен восстанавливаться. Например – владелица мастерской по ремонту принтеров, с которой пообщалась корреспондентка РБК-Украина.
Масштаб частных потерь ни в администрации, ни в руководстве компании пока оценить не могут в принципе. По словам Кращенко, они "не ведут торговой деятельности и не располагают информацией ни о стоимости, ни о количестве сожженных книг", – эти цифры знают только предприниматели.
По предварительным оценкам собеседников РБК-Украина, предпринимательница перед 1 сентября закупила тетрадей, школьных учебников и канцелярских принадлежностей на 124 тысячи гривен и еще не успела рассчитаться с поставщиком – товар в ночь на 16 августа уничтожил огонь.
Другой собеседник предварительно оценил утерянный ассортимент магазина букинистической книги в 100 тысяч гривен.
Владелица мастерской потеряла склады с картриджами, предварительная оценка уровня потерь, по ее словам, составляет более 70 тысяч гривен.
Фото: возле контейнера со сгоревшими деталями принтеров чувствуется токсичный запах гари (РБК-Украина)
Рынок на "Почайне" имел демократичные цены по сравнению с крупными книжными магазинами и профильными маркетплейсами. Как пример разницы в ценах, в начале августа один из сборников тестов в НМТ по биологии стоил около 400 гривен, тогда как в других он продавался в районе 450 гривен.
Именно за такой литературой для детей приезжали сюда перед учебным годом семьи, чьи доходы заметно сократились во время войны.
Война отразилась на оборачиваемости: по словам отдельных предпринимателей, их дневная выручка, необходимая для безубыточной работы, составляет около 1000 грн. После летних атак фактическая выручка снизилась примерно до 650 грн в день.
Фото: перед 1 сентября тысячи киевлян в выходные дни шли на Почайную вместе с семьями делать закупки в школу (РБК-Украина)
Юридическая плоскость вокруг рынка остается сложной. Фактическая территория книжного рынка охватывает участки вдоль улицы Вербовой, в то время как в градостроительной документации проект указан по адресу Степана Бандеры, 10.
Согласно ответу Департамента градостроительства и архитектуры КГГА на запрос РБК-Украина, в коммунальной собственности города находятся два земельных участка площадью:
В 2006 году их передали в аренду ООО "Книжный рынок", код ЕГРПОУ 24598002, под строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса (ТРК) и паркинга.
Киевский городской совет в 2012 году продлил срок аренды на 15 лет – до 2027 года.
После ряда отказов 2 декабря 2021 года Департамент издал "Книжному рынку" приказ №1687 об определении градостроительных условий и ограничений на проектирование ТРК с предельной высотой 45 м и паркингом.
Детальный план территории (ДПТ) от 2016 года первично предусматривал по адресу Степана Бандеры, 10 размещение объекта Petrovka-Mall площадью около 350 тысяч кв. м.
С июня 2020 года бенефициарный контроль над ООО "Книжный рынок" через шведскую компанию Stadsis AB перешел к структурам, связанным с группой Вагифа Алиева (в настоящее время ключевые активы группы – Mandarin Plaza, Lavina Mall, доля в Blockbuster Mall – оформлены на его дочь Марину Дорохину).
Это подтверждается историей регистрационных изменений ООО "Книжный рынок" в Opendatabot и выписками из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество в Clarity Project.
В марте 2025 года компания "Книжный рынок" дополнительно зарегистрировала свидетельства на торговые марки POCHAINA MALL (№ 369817) и FLAGMAN CITY MALL (№ 369816).
Cкриншот: по данным открытых государственных реестров на ООО "Книжный рынок" 09.03.2025 зарегистрировано POCHAINA MALL и FLAGMAN CITY MALL (Скриншот: Clarity Project)
На официальные запросы редакции относительно актуальности строительства и дальнейшей судьбы арендаторов с 2027 года представитель девелопера на момент публикации ответа не предоставил.
Согласно экспертной оценке GDS, при нынешних демографических и потребительских тенденциях восстановление рынка в предыдущем формате может быть экономически сложным.
Как отмечает в комментарии РБК-Украина коммерческий директор компании GDS Анна Анисимова, восстановление территории в ее первоначальном виде вряд ли возможно с экономической точки зрения.
"Исходя из текущей демографической и потребительской динамики в Киеве, целесообразность реконструкции именно в формате рынка – низкая", – подчеркивает коммерческий директор GDS.
По ее словам, такой формат не соответствует рыночной стоимости земли в этой локации возле метро. К тому же посещаемость торговых точек падает, а значительная часть спроса на книги уже перешла в онлайн.
В то же время эксперт обращает внимание на другую сторону вопроса: "Почайна" – единственный специализированный книжный рынок столицы, который десятилетиями выполнял культурно-образовательную и интеллектуальную миссию.
В GDS предполагают, что отсутствие публичных сроков относительно проекта может свидетельствовать о пересмотре довоенной концепции.
Кроме того, девелопер вынужден учитывать общие портфельные риски.
По экспертной оценке, классический ТРЦ в этой локации, учитывая высокую насыщенность района коммерческими площадями (неподалеку Blockbuster Mall, Gorodok Gallery, бывший Plazma, Auchan, "Эпицентр" – Ред.), также будет иметь низкую рентабельность.
"Рынок ТРЦ на Почайне перенасыщен, поэтому возведение очередного закрытого мегамолла вряд ли будет приоритетом", – резюмирует Анна Анисимова.
Классический сценарий девелопмента рыночных зон возле ключевых транспортных узлов в Киеве предусматривает поэтапную эволюцию:
Фото: в секторе "Букинист" местами нужно отремонтировать поврежденную взрывной волной крышу (РБК-Украина)
По словам Анны Анисимовой, наличие у девелопера оформленного банка земли и контроля над арендными отношениями позволяет управлять процессом трансформации гибко и без лишнего социального напряжения.
"Учитывая расположение возле станции метро и городской электрички, а также плотное коммерческое окружение, наиболее реалистичным форматом является именно mixed-use (многофункциональная застройка, – Ред.), а не закрытый молл", – считает коммерческий директор GDS.
И добавляет, что выигрышной концепцией мог бы стать микс с выраженным интеллектуальным акцентом:
Фото: часть рядов рынка с товарами для рукоделия – примерно 10-13 рядов также сохранились (РБК-Украина)
Анисимова считает, что финансирование проекта скорей всего будет происходить либо за счет внутреннего ресурса группы, либо через привлечение соинвесторов под отдельные составляющие – например, подземный/многоуровневый паркинг или профильные торговые операторы.
Нынешнее молчание владельцев участка в GDS трактуют как тактическую паузу перед пересмотром устаревшей довоенной концепции Petrovka-Mall: отказ называть сроки может указывать на переосмысление бизнес-модели.
Помимо экономики и концепции, на пути капитального строительства стоит чисто инженерная проблема – хроническая аварийность коммуникаций.
Под улицей Вербовой проходит магистральный канализационный коллектор диаметром 1250 мм, транспортирующий сточные воды всего массива Оболонь. Район Петровка проектировался как советская промзона под склады и заводы и технически не рассчитан на новые крупные объекты без ремонта или реконструкции сетей.
Фото: отрезанные в результате пожара коммуникационные кабели на выгоревшем книжном рынке "Почайная" (РБК-Украина)
Текущие ремонты "Киевводоканала" сводятся к санации – протягиванию полимерных рукавов внутрь старых труб. По оценке авторов материала, состояние коллектора может стать инженерным ограничением для масштабного строительства.
Нуждается ли он в полной замене, а также кто должен финансировать работы, должен подтвердить "Киевводоканал", к которому РБК-Украина обратилась с запросом, однако на момент публикации ответа не получила.
Российские атаки обострили давнее противостояние между стихийной историей "Петровки" и необходимостью урбанистической реконструкции.
Сегодня на площадке пересекаются несколько факторов:
Возрождение рынка в обновленном виде зависит от того, смогут ли городские власти, застройщик и культурное сообщество преобразовать выгоревшее пространство в современный многофункциональный кластер, где найдется достойное место и для книжной истории Киева.
РБК-Украина продолжает следить за ситуацией.
– Что будет с книжным рынком на Почайне после пожара?
– Более половины торговых площадей книжного рынка было уничтожено в результате пожара 16 августа. В то же время уцелевший сектор "Букинист" возобновляет работу. Дальнейшая судьба всей территории пока не определена.
– Работает ли книжный сектор "Букинист" на Почайне?
– Да. 20 августа этот сегмент рынка получил электроснабжение. Предприниматели ремонтируют поврежденные конструкции, вставляют стекла и постепенно возобновляют торговлю.
– Построят ли ТРЦ на месте книжного рынка "Петровка"?
– На территории уже существует градостроительная документация под строительство Petrovka Mall, однако актуальных сроков реализации проекта нет. Земля площадью около 4,46 га находится в аренде ООО "Книжный рынок" до 2027 года.
– Что может появиться на месте книжного рынка на Почайне?
– Эксперты считают наиболее жизнеспособным сценарием mixed-use – многофункциональное пространство вместо традиционного рынка или крупного закрытого ТРЦ. Среди возможных составляющих – современная библиотека, образовательные пространства, фудхолл, ритейл и перехватывающий паркинг.
– Почему на Почайне могут не построить крупный ТРЦ?
– Локация уже имеет значительную концентрацию торговых площадей, поэтому классический крупный ТРЦ может оказаться низкорентабельным. Дополнительной проблемой является аварийный канализационный коллектор под улицей Вербовой: для крупного строительства могут потребоваться значительные инвестиции.