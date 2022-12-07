Под Запорожьем российская ракета попала в частный дом: фото последствий

Фото: под Запорожьем российская ракета попала в частный дом (иллюстрацию/Getty Images)

В ночь на 7 декабря российские оккупанты обстреляли село Новотаврическое в Запорожском районе. Вследствие ударов уничтожен частный дом, еще десяток получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Ночью российские террористы коварно обстреляли село Новотаврическое Запорожского района. Разрушен частный дом. Существенно повреждено около 10. Информация о раненых и убитых не поступала", - рассказал Тимошенко. Фото: последствия ракетного удара по частному сектору в Запорожском районе (t.me/tymoshenko_kyrylo)