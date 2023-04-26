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"Отпуска заморозились". Оккупанты обеспокоены глобальным наступлением (перехват)

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Среда 26 апреля 2023 18:49
"Отпуска заморозились". Оккупанты обеспокоены глобальным наступлением (перехват) Иллюстративное фото: оккупанты обеспокоены глобальным наступлением (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России уже ожидают глобального наступления. Из-за этого военных не хотят отправлять в отпуск с фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки.

Российский солдат, который воюет на Лиманском направлении, в телефонном разговоре жалуется, что недоволен действиями своего командования и не желает дальше выполнять приказы.

Также он добавляет, что скоро может начаться новое наступление.

"Там заморозились все эти отпуска, ждут глобальное какое-то наступление", - уточнил оккупант.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что решение о контрнаступлении Украины будут принимать в последний момент.

Также мы писали, что, по словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, активные боевые действия могут начнаться как минимум через месяц.

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