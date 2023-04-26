"Отпуска заморозились". Оккупанты обеспокоены глобальным наступлением (перехват)

В России уже ожидают глобального наступления. Из-за этого военных не хотят отправлять в отпуск с фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки.

Российский солдат, который воюет на Лиманском направлении, в телефонном разговоре жалуется, что недоволен действиями своего командования и не желает дальше выполнять приказы.

Также он добавляет, что скоро может начаться новое наступление.

"Там заморозились все эти отпуска, ждут глобальное какое-то наступление", - уточнил оккупант.