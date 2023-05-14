Отпуск для военных. Как получить по состоянию здоровья: разъяснение

Военнослужащие во время военного положения имеют право на отпуск по состоянию здоровья на 30 календарных дней. Она предоставляется для лечения с сохранением денежного и материального обеспечения на основании заключения ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение от информагентства Министерства обороны АрміяInform .

Отмечено, что продолжительность такого отпуска определяется по характеру заболевания. Общее время непрерывного пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения и отпуске для лечения в связи с болезнью не должно превышать 4 месяцев подряд.

Постановление военно-врачебной комиссии (ВВК) о необходимости военнослужащего в отпуске по состоянию здоровья принимают по окончании стационарного лечения в случае, когда для полного восстановления функции и трудоспособности необходим срок - не менее 30 календарных дней.

При этом, по постановлению ВВК, отпуск по состоянию здоровья может быть продлен на тот же срок, а при соответствующих медицинских показаниях - повторно продлен еще на 30 календарных дней.

Постановление ВВК о продлении отпуска по состоянию здоровья записывают в книгу протоколов заседаний комиссии и в справку ВВК, на основании которой был предоставлен первый отпуск по состоянию здоровья. Ее подписывает глава, члены комиссии (не менее двух), секретарь комиссии, подписи скрепляются гербовой печатью.

Отпуск по состоянию здоровья предоставляет военнослужащему командир воинской части, где он проходит службу, из постановления ВВК.

Процедура получения такого отпуска следующая:

военнослужащий представляет рапорт непосредственному командиру (начальнику),

командир (начальник) передает рапорт в штаб в/ч на рассмотрение командира в/ч,

командир принимает решение о предоставлении отпуска.

Если после отпуска по состоянию здоровья военнослужащий не может приступить к исполнению служебных обязанностей, он проходит осмотр ВВК для определения степени пригодности к военной службе.

Важно, что по прибытии к месту проведения отпуска военнослужащие обязаны встать на учет, а в случае выбытия - сняться с учета в порядке, определенном Уставом гарнизонной и караульной служб ВСУ.