Отпуск по уходу за ребенком: может ли оформить отец и какие документы необходимы

После окончания отпуска в связи с беременностью и родами, родители имеют право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
О том, какие документы необходимы для оформления отпуска – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: портал "Действие", сайт Кабинета министров.
Содержание:
После окончания отпуска по беременности и родам женщина по желанию может взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Помимо матери этот отпуск может быть использован полностью или частями:
Следует обратить внимание и на то, что право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может использовать одновременно только одно из указанных лиц.
Кроме этого, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж.
Когда заканчивается отпуск по уходу за ребенком по достижении им трехлетнего возраста, родители могут оформить отпуск по уходу за ребенком до 6 лет. Однако на время такого отпуска заработная плата не сохраняется.
Этот отпуск также может оформить мать или другое лицо, фактически ухаживающее за ребенком.
Отпуск по уходу за ребенком до 6 лет не засчитывается в страховой стаж. Она предоставляется в случае, когда ребенок нуждается в дополнительном домашнем уходе.
Требование на оформление отпуска должно подтверждаться соответствующим медицинским заключением.
Для оформления отпуска необходимо обратиться по месту основной работы и по совместительству. Необходимые документы:
медицинское заключение из лечебного учреждения (форма № 080-1/о).
Также в Украине можно получить услугу "муниципальной няни" - это возможность для родителей нанять няню по уходу за ребенком до трех лет и получить возмещение за его услуги от государства.
Эта услуга доступна родителям или опекунам детей до трех лет, которые выходят на работу и заключили официальное соглашение с муниципальной няней.
Муниципальной няней может быть любое физическое лицо-предприниматель (КВЭД 97.00, КВЭД 88.91)/юридическое лицо, оказывающее услугу по уходу за детьми (КВЭД 78.20, КВЭД 85.10), кроме государственных и коммунальных учреждений.
В договоре с муниципальной няней должно быть указано:
Заявитель услуги "муниципальная няня" представляет заявление и документы/сведения в бумажной или электронной форме.
В бумажной форме следующие документы:
К заявлению прилагаются копии:
В электронной форме:
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