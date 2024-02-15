Декретный отпуск по новым правилам в 2024 году. Как оформить и что изменилось

В Украине декретный отпуск может оформить любая женщина. Для этого необходимо иметь листок нетрудоспособности (больничный).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство.

В Украине продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 дней. Из них 70 дней до родов и 56 после. Однако если роды были осложнены, или женщина родила двух или более детей, продолжительность отпуска увеличивается до 70 дней.

Обычно отпуск предоставляется с 30 недель беременности. Однако для женщины-чернобыльцы могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

Какие документы нужны

Декретные выплаты производятся единовременно. Для этого нужно обратиться не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска.

Однако их сумму рассчитывает бухгалтерия предприятия, а размер зависит от двух показателей:

среднедневной заработной платы;

количеству календарных дней декретного отпуска.

Необходимо подать следующие документы:

заявление с указанием даты начала отпуска;

листок нетрудоспособности.

Женщинам, работающим по совместительству, принадлежит помощь обоих работодателей.

Необходимые документы:

заявление с указанием даты начала отпуска;

копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы;

справка о доходах по основному месту работы.

Как было раньше?

В случае если женщина наблюдалась у врача во время беременности, то с началом 30 недели беременности пациентке оформлялось медицинское заключение о временной нетрудоспособности по категории "Беременность и роды". С этой даты женщина должна была уходить в декретный отпуск.

Электронный больничный автоматически попадал к работодателю.

В случае если же женщина продолжала работать, то она могла это сделать. Однако количество дней отпуска по беременности и родам уменьшалось пропорционально количеству дней, которые она продолжала работать.

Также уменьшался и размер пособия по беременности и родам, поскольку он обусловлен фактической продолжительностью отпуска.

Как будет сейчас?

Сейчас в Украине женщина сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска по беременности и родам. При желании, если начать отпуск с 30-й недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно.

Однако, если она хочет продолжать работать и после 30-й недели, то во время первого визита к врачу после начала 30-й недели беременности подает заявление. В ответ врач отмечает в ней дату, из которой должен быть сформирован МВТН.

В случае, если роды случатся до указанной в заявлении даты, МВТН будет сформирован с даты родов.

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