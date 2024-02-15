Декретный отпуск по новым правилам в 2024 году. Как оформить и что изменилось
В Украине декретный отпуск может оформить любая женщина. Для этого необходимо иметь листок нетрудоспособности (больничный).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство.
В Украине продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 дней. Из них 70 дней до родов и 56 после. Однако если роды были осложнены, или женщина родила двух или более детей, продолжительность отпуска увеличивается до 70 дней.
Обычно отпуск предоставляется с 30 недель беременности. Однако для женщины-чернобыльцы могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.
Какие документы нужны
Декретные выплаты производятся единовременно. Для этого нужно обратиться не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска.
Однако их сумму рассчитывает бухгалтерия предприятия, а размер зависит от двух показателей:
- среднедневной заработной платы;
- количеству календарных дней декретного отпуска.
Необходимо подать следующие документы:
- заявление с указанием даты начала отпуска;
- листок нетрудоспособности.
Женщинам, работающим по совместительству, принадлежит помощь обоих работодателей.
Необходимые документы:
- заявление с указанием даты начала отпуска;
- копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы;
- справка о доходах по основному месту работы.
Как было раньше?
В случае если женщина наблюдалась у врача во время беременности, то с началом 30 недели беременности пациентке оформлялось медицинское заключение о временной нетрудоспособности по категории "Беременность и роды". С этой даты женщина должна была уходить в декретный отпуск.
Электронный больничный автоматически попадал к работодателю.
В случае если же женщина продолжала работать, то она могла это сделать. Однако количество дней отпуска по беременности и родам уменьшалось пропорционально количеству дней, которые она продолжала работать.
Также уменьшался и размер пособия по беременности и родам, поскольку он обусловлен фактической продолжительностью отпуска.
Как будет сейчас?
Сейчас в Украине женщина сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска по беременности и родам. При желании, если начать отпуск с 30-й недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно.
Однако, если она хочет продолжать работать и после 30-й недели, то во время первого визита к врачу после начала 30-й недели беременности подает заявление. В ответ врач отмечает в ней дату, из которой должен быть сформирован МВТН.
В случае, если роды случатся до указанной в заявлении даты, МВТН будет сформирован с даты родов.
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