Відпустка по догляду за дитиною: чи може оформити батько та які документи необхідні

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, батьки мають право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Про те, які документи необхідні для оформлення відпустки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал "Дія", сайт Кабінету міністрів.
Зміст:
Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами жінка за бажанням може взяти відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Крім матері, ця відпустка може бути використана повністю або частинами:
Варто звернути увагу і на те, що право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може використовувати одночасно лише одна із зазначених осіб.
Окрім цього, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу.
Коли закінчується відпустка по догляду за дитиною по досягнення нею трирічного віку батьки можуть оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Однак на час такої відпустки заробітна плата не зберігається.
Цю відпустку також може оформити матір або інша особа, яка фактично доглядає за дитиною.
Відпустка по догляду за дитиною до 6 років не зараховується до страхового стажу. Вона надається у разі, коли дитина потребує додаткового домашнього догляду.
Вимога на оформлення відпустки має підтверджуватися відповідним медичним висновком.
Для оформлення відпустки необхідно звернутись за місцем основної роботи і роботи за сумісництвом. Необхідні документи:
медичний висновок з лікувального закладу (форма № 080-1/о).
Також в Україні можна отримати послугу "муніципальної няні" - це можливість для батьків найняти няню для догляду за дитиною до трьох років та отримати відшкодування за її послуги від держави.
Ця послуга доступна батькам або опікунам дітей до трьох років, які виходять на роботу та уклали офіційну угоду з муніципальною нянею.
Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91)/юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти.
У договорі з муніципальною нянею має бути зазначено:
Заявник послуги "муніципальна няня" подає заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі.
У паперовій формі такі документи:
До заяви додаються копії:
В електронній формі:
Раніше РБК-Україна розповідало про те, що в Україні декретну відпустку може оформити кожна жінка. Для цього необхідно мати листок непрацездатності (лікарняний).
Також ми писали про те, що після повномасштабного вторгнення багато українців отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Зокрема, мова і про дітей. Про те, які пільги є для дітей-ВПО та як ними користуватись - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.