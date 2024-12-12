Не отправка войск. Сикорский назвал роль Польши в войне Украины с РФ

Польша не рассматривает развертывание своих военных на территории Украины. Роль Варшавы состоит в обеспечении поставок военной помощи украинским солдатам.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

"Но ясно одно: Польша имеет 600 км границы с Беларусью и с Россией, мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины, и, возможно, в этом наша роль, но мы не рассматриваем возможность отправки войск в Украину", - добавил министр.

По словам Сикорского, идея отправки войск в Украину для поддержания режима прекращения огня является предварительной.

Как подчеркнул глава МИД, все вещи, которые касаются Украины, должны обсуждаться при участии Украины и Европы.

Европейские войска в Украине

Напомним, последнее время в СМИ появились слухи о возможности отправки миротворческой миссии европейских стран в Украину. Это возможно в случае, если между Россией и Украиной будет установлен режим прекращения огня.

В частности, сегодня, 12 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон должен был обсудить такой вопрос на переговорах с премьером Польши Дональдом Туском.

После переговоров с Макроном Туск заверил, что пока что Польша не планирует отправку своих миротворцев в Украину.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отмечала, что Украина готова рассмотреть размещение иностранных войск на своей территории.

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