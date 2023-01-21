В США ожидают поддержки инициативы союзников о передаче Украине самолетов F-16

В США ожидают, что инициативу союзников о передаче Украине истребителей F-16 поддержат внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США при ОБСЕ Майкла Карпентера в интервью Delfi.

Дипломат, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли администрация Джо Байдена идею дать Украине F-16, отметил, что США позитивно реагируют на любую помощь украинским войскам. По его словам, это касается как советской техники, так и современных средств.

"Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники - это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону, ред.), которые наши союзники внесли для Украины", - заявил он.

Карпентер ожидает, что в США поддержат идею союзников о передаче истребителей.

"Поэтому я ожидаю, что в Соединенных Штатах будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад", - подчеркнул посол США.

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от украинских властей поступит запрос.

При этом вчера во время обращения к участникам "Рамштайна" Владимир Зеленский призвал партнеров обсудить возможность отправки F-16 на следующей встрече.

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