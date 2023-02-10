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Нидерланды подтвердили, что Украина подала запрос на поставку истребителей F-16

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Амстердам, Пятница 10 февраля 2023 09:05
Нидерланды подтвердили, что Украина подала запрос на поставку истребителей F-16 Фото: Нидерланды получили официальный запрос от Украины на хватку истребителей F-16 (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Украина подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Однако пока вопрос на стадии обсуждения.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По словам министра, просьба Украины ясна, но ее нелегко выполнить.

"Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом", - сказала она.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры по истребителям для Украины продолжаются, но за закрытыми дверями.

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