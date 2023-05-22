RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ответная мера. Польша начала подсчет убытков от действий СССР за Вторую мировую войну

Фото: Польша начала подсчет убытков от действий СССР за Вторую мировую войну (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Институт военных дел Польши начал работу над подсчетом убытков, которые понесла Варшава в результате действий СССР. В частности, во время и после Второй мировой войны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Над таким докладом (о потерях, которые понесла страна в результате действий СССР, - ред.) работает Институт военных дел. Это должно быть основательное исследование, которое покажет как весь аспект оккупации, так и демонтаж (заводов, - ред.) с западных земель, дальнейшую эксплуатацию польского государства, невыгодные угольные сделки. Это то, над чем мы работаем, и такой отчет будет подготовлен", - заявил он.

Замминистра добавил, что доклад должен быть так же основательно задокументирован, как отчет о потерях Польши в результате немецкого нападения.

Чек от России

Накануне глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша должна выплатить компенсацию России в размере 750 млрд долларов за якобы освобождение от немецких оккупантов во время Второй мировой войны.

Оккупация Польши советской армией

17 сентября 1939 году в самом начале Второй мировой войны советская армия вторглась на территорию Польши без объявления войны. Событие произошло сразу после немецкой оккупации страны. Вторжение СССР в Польшу привело к полной оккупации страны Красной армией и Вермахтом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаРоссийская Федерация