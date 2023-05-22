Ответная мера. Польша начала подсчет убытков от действий СССР за Вторую мировую войну

"Над таким докладом (о потерях, которые понесла страна в результате действий СССР, - ред.) работает Институт военных дел. Это должно быть основательное исследование, которое покажет как весь аспект оккупации, так и демонтаж (заводов, - ред.) с западных земель, дальнейшую эксплуатацию польского государства, невыгодные угольные сделки. Это то, над чем мы работаем, и такой отчет будет подготовлен", - заявил он.

Замминистра добавил, что доклад должен быть так же основательно задокументирован, как отчет о потерях Польши в результате немецкого нападения.

Чек от России

Накануне глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша должна выплатить компенсацию России в размере 750 млрд долларов за якобы освобождение от немецких оккупантов во время Второй мировой войны.

Оккупация Польши советской армией

17 сентября 1939 году в самом начале Второй мировой войны советская армия вторглась на территорию Польши без объявления войны. Событие произошло сразу после немецкой оккупации страны. Вторжение СССР в Польшу привело к полной оккупации страны Красной армией и Вермахтом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.