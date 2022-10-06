RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ответ на выдуманные угрозы. В Беларуси заявили о готовности развернуть войска

Фото: Виктор Хренин, глава Минобороны Беларуси (mil.by)
Автор: Иван Носальский

Беларусь готова развернуть региональную группировку войск для защиты союзного государства якобы на фоне угроз со стороны соседних стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Беларуси Виктора Хренина, которое приводит "Белта".

"Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины", - заявил министр.

По его словам, в таких условиях политика Беларуси нацелена на “противостояние современным военным угрозам”. Для этого были предприняты ряд мер.

"Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения", - добавил Хренин.

Напомним, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что его стране якобы грозит ядерный удар с территории Польши.

Также мы писали, что Лукашенко открыто признал участие в войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна России против Украины