В ответ на выдуманные угрозы. В Беларуси заявили о готовности развернуть войска

"Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины", - заявил министр.

По его словам, в таких условиях политика Беларуси нацелена на “противостояние современным военным угрозам”. Для этого были предприняты ряд мер.

"Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения", - добавил Хренин.