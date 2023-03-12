Наев рассказал о ситуации на границе с Беларусью: россияне провели ротацию

В Беларуси провели ротацию и вывели часть российских войск. Однако на полигонах страны остались палаточные городки для принятия дополнительных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

По его словам, угроза наземных действий врага с северного направления низкая.

Так, в Беларуси находятся российские войска. Недавно была произведена ротация, и часть этих сил была выведена.

Наев отметил, что есть информация о том, что на территории Беларуси остались палаточные городки на четырех полигонах для того, чтобы принять дополнительные силы.

При этом военные отслеживают обстановку, Госпогранслужба добросовестно выполняет задачи по охране границы, а подразделения ВСУ прикрывают госграницы.

Командующий Объединенными силами ВСУ подчеркнул, что ситуация стабильная и контролируемая.

Напомним, ранее стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал призыв офицеров запаса на военную службу.

При этом в Воздушных силах сообщили, что РФ несколько месяцев не использует Беларусь для атак по Украине.

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